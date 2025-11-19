Maoist Encounter: हिड़मा के बाद अब शीर्ष माओवादी शंकर समेत सात ढेर, एक करोड़ से अधिक का इनामी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: आंध्र प्रदेश के अलूरु सीताराम (एएसआर) ज़िले के मारेडुमल्ली थाना क्षेत्र स्थित जीएम वालसा गांव के जंगलों में ग्रेहाउंड्स की एक बड़ी कार्रवाई में सात माओवादी मारे जाने की खबर है। यह वही इलाका है, जहां एक दिन पहले ही दंडकारण्य के शीर्ष माओवादी कमांडर हिड़मा मुठभेड़ में ढेर हुआ था।

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एओबीएसजेडसी (आंध्रा–ओडिशा बार्डर स्पेशल जोनल कमेटी) के शीर्ष नेतृत्व भी निशाना बने। मारे गए माओवादियों में एक करोड़ रुपये से अधिक का इनामी मेट्टुरी जोगाराव उर्फ टेक शंकर( एओबीएसजेडसी मिलिट्री प्रमुख एवं केंद्रीय समिति सदस्य ), आठ लाख की इनामक सीता उर्फ ज्योति (डीवीसीएम) समेत संगठन के 5 अन्य एरिया कमेटी सदस्य मारे गए हैं।