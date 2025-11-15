मेरी खबरें
    माओवादी संगठन को एक और झटका, तेलंगाना में दो बड़े माओवादियों समेत 8 के सरेंडर करने की सूचना

    महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद अब तेलंगाना में भी माओवादियों ने सरेंडर किया है। जानकारी के मुताबिक दो दो दिन पहले बड़े माओवादियों समेत 8 माओवादियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में सबसे प्रमुख नाम कोय्यादी संबय्या उर्फ आजाद का है।

    By Animesh Paul
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 15 Nov 2025 11:27:36 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 15 Nov 2025 11:35:48 AM (IST)
    मआोवादियों के सरेंडर से तेलंगाना माओवादी संगठन को लगा झटका। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. सरेडर करने वाला आजाद बीकेएसआर डिवीजन कमेटी का सचिव था।
    2. उसने दशकों तक माओवादी संगठन में रणनीतिक भूमिका निभाई है।
    3. तकनीकी टीम के प्रभारी अब्बास नारायण उर्फ रमेश ने भी किया सरेंडर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। तेलंगाना माओवादी संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। राज्य की स्टेट कमेटी के दो शीर्ष नेताओं सहित कुल आठ माओवादियों ने वारंगल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सभी माओवादी दो दिन पहले ही गुपचुप तरीके से समर्पण कर चुके हैं। सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है।

    आत्मसमर्पण करने वालों में सबसे प्रमुख नाम कोय्यादी संबय्या उर्फ आजाद का है। आजाद बीकेएसआर डिवीजन कमेटी का सचिव रह चुका है और दशकों तक माओवादी संगठन में रणनीतिक भूमिका निभाई है। उसका संगठन में प्रभाव और पकड़ बेहद मजबूत माना जाता था। इसके अलावा, अब्बास नारायण उर्फ रमेश, जो माओवादी तकनीकी टीम का प्रभारी था, ने भी आत्मसमर्पण किया। रमेश लंबे समय से रामागुंडम क्षेत्र में सक्रिय था।


    सूत्रों का कहना है कि आजाद और स्टेट कमेटी के शीर्ष नेता दामोदर के बीच लंबे समय से चल रहा मतभेद और अंदरूनी टकराव इस आत्मसमर्पण का बड़ा कारण है। आजाद मुलुगु जिले के मोद्दुलागुडेम गांव का निवासी है। यदि पुलिस की ओर से पुष्टि होती है, तो यह कदम तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में सक्रिय माओवादी नेटवर्क के लिए गंभीर झटका माना जाएगा और संगठन की कार्यप्रणाली पर इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है।

