बस्तर दशहरा 2026 : कुटुंब जात्रा में 1700 से अधिक देवी-देवताओं की विदाई, 84 परगनों के देव-कुटुंब का महासमागम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। बस्तर की समृद्ध लोक-आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक ऐतिहासिक 'कुटुंब जात्रा' विधान शनिवार को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। गीदम रोड स्थित महात्मा गांधी स्कूल परिसर में आयोजित इस धार्मिक समागम में संभाग के 84 परगनों और सीमावर्ती क्षेत्रों से पहुंचे 1700 से अधिक देवी-देवताओं के प्रतीकों को पारंपरिक विधि-विधान से विदाई दी गई। ग्रामीण आंगा देव को कंधों पर लेकर पारंपरिक धुनों पर थिरकते रहे, वहीं छत्र और डोलियों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।

दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी के अनुसार, बस्तर में सभी देवी-देवताओं का अपना एक विस्तृत परिवार यानी 'कुटुंब' होता है। दशहरा पर्व के दौरान विभिन्न गांवों और अंचलों के ग्राम्य देवी-देवता एक मंच पर एकत्र होते हैं और उत्सव में सहभागिता के बाद सम्मानपूर्वक विदा होते हैं। नारायणपुर, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर और दक्षिण बस्तर के सुदूर वनांचलों से पहुंचे आंगा देव और देव-छत्रों का यह मिलन सैकड़ों गांवों की सामाजिक समरसता को प्रदर्शित करता है।