छत्तीसगढ़ में वापसी की राह तलाशने बस्तर के दौरे पर सुखदेव भगत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी तीन दिनों तक बनाएंगे रणनीति

अभिषेक राय, नईदुनिया, रायपुर। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत छत्तीसगढ़ में पार्टी की वापसी के लिए मिशन बस्तर शुरू कर दिया है। वे तीन दिनों के बस्तर प्रवास पर पहुंच रहे हैं। भगत सात से नौ अक्टूबर तक संभाग के प्रमुख जिलों कांकेर, जगदलपुर और दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर संगठन की वस्तुस्थिति की पड़ताल करेंगे।

बस्तर संभाग की राजनीति छत्तीसगढ़ की सत्ता की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने संभाग की 12 में से 11 सीटों पर परचम लहराया था। हालांकि 2023 के आम चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह सिमटकर केवल चार सीटों पर रह गई। इस चुनावी झटके के बाद से ही संगठन में बिखराव की स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का यह सघन दौरा कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय कर खोया जनाधार पुनः हासिल करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।