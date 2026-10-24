छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया दीवाली का तोहफा, मांझियों और चालकियों का बढ़ाया मानदेय, अब हुआ इतना

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक बस्तर अंचल में आयोजित पारंपरिक 'मुरिया दरबार' के मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्षेत्र की जनजातीय व्यवस्था के प्रमुख स्तंभों को दीपावली की बड़ी सौगात दी है। बस्तर की पारंपरिक प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था का संचालन करने वाले मांझियों और चालकियों के मासिक मानदेय में राज्य सरकार ने भारी इजाफा करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के तहत मांझियों को अब 2,000 रुपये के स्थान पर 5,000 रुपये मासिक मिलेंगे, जबकि चालकियों का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में हुआ बड़ा एलान यह महत्वपूर्ण फैसला उस गरिमामयी अवसर पर सामने आया जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं मुरिया दरबार में उपस्थित थीं। बस्तर की सदियों पुरानी लोकतांत्रिक व सामुदायिक प्रणाली के मुखियाओं के सम्मान में लिया गया यह निर्णय स्थानीय जनजातीय नेतृत्व को सीधा आर्थिक संबल प्रदान करेगा। शासन के इस कदम को जनजातीय संस्कृति, उनकी स्वशासी परंपराओं और धरोहर के संरक्षण के प्रति एक ठोस प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।