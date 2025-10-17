छत्तीसगढ़ में माओवादियों का सबसे बड़ा सरेंडर, सीएम विष्णुदेव साय के सामने हथियार डालेंगे 208 माओवादी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में माओवाद से सबसे ज्यादा प्रभावति इलाके अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर अब लाल आतंक से मुक्त हो गए है। 153 हथियारों के साथ 208 माओवादी आज सीएम डॉ. विष्णुदेव साय के सामने हथियार डालने जगलदपुर पहुंचे हैं। इनमें 110 महिला और 98 पुरुष माओवादी है। इन्हें बस से जगदलपुर पुलिस लाइन पहुंचाया गया है। इनमें कुछ बड़े कैडर के माओवादी भी शामिल हैं। प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा भी माओवादियों द्वारा किए जा रहे सरेंडर के दौरान मौजूद रहेंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अपने 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट करते हुए घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर अब माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब केवल दक्षिण बस्तर के सीमित हिस्से में माओवाद का नाममात्र प्रभाव शेष है, जिसे सुरक्षा बल बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। दरअसल, जिन जंगलों को चार दशकों तक माओवादी संगठन का अभेद्य गढ़ माना जाता था, वह अब सुरक्षा बलों की पकड़ में है।

153 हथियारों से यह हैं शामिल 19 एके- 47

17 एसएलआर रायफल

23 इंसास रायफल

1 इंसास एमएमजी

36 थ्री नॉट थ्री रायफल nos

4 काबाइन

11 बीएलजी लांचर

41 12 बोर सिंगल शॉट गन

1 पिस्टल भाकपा (माओवादी) के वैचारिक संगठन केंद्रीय क्षेत्रीय ब्यूरो (सीआरबी) के सचिव और पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति उर्फ सोनू के आत्मसमर्पण के बाद संगठन का पूरा तंत्र बिखरने लगा है। भूपति के समर्पण के बाद सिर्फ दो दिनों में 278 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण की राह पर हैं। इनमें माड़ डिविजन, गढ़चिरौली डिविजन, इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया कमेटी और रावघाट एरिया कमेटी के सभी सक्रिय माओवादी शामिल हैं। यह वही बस्तर है, जहां माओवादी 'जनताना सरकार' का नारा लेकर राज करते रहे। आज उसी क्षेत्र में डबल इंजन सरकार ने माओवाद के ढांचे को जड़ से हिला दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने पहले ही यह संकल्प दोहराया था कि मार्च 2026 तक देश को माओवाद से मुक्त किया जाएगा। अबूझमाड़ की यह सफलता उसी दिशा में सबसे बड़ा कदम मानी जा रही है।