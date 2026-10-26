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बस्तर संभाग में साइबर ठगों ने उड़ाए दस करोड़ रुपये, रिकवरी महज 19 लाख रही

बस्तर संभाग के सात जिलों में साइबर ठगों ने नौ महीनों में 10.61 करोड़ रुपये उड़ा लिए, लेकिन पुलिस केवल 19.62 लाख रुपये ही रिकवर करा पाई।

By Animesh PaulEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 09:38:03 PM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 09:39:13 PM (IST)
बस्तर संभाग में साइबर ठगों ने उड़ाए दस करोड़ रुपये, रिकवरी महज 19 लाख रही
साइबर फ्रॉड की प्रतीकात्मक तस्वीर।- अर्काइव

HighLights

  1. बस्तर संभाग में दस करोड़ की साइबर ठगी
  2. कुल ठगी में से सिर्फ दो फीसदी रिकवरी
  3. चार जिलों में पीड़ितों को नहीं मिला पैसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। बस्तर संभाग के सात जिलों में शातिर ठगों ने आम नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मियों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालते हुए 10 करोड़ 61 लाख रुपये से अधिक की चपत लगा दी है। इसके विपरीत चिंताजनक पहलू यह है कि पुलिस अब तक महज 19.62 लाख रुपये की राशि ही वापस करा पाई है, जो कुल ठगी गई रकम का मात्र 1.85 प्रतिशत है।

जनवरी से सितंबर 2026 के आधिकारिक आंकड़े पुलिसिया जांच और तकनीकी दक्षता की धीमी रफ्तार को उजागर करते हैं। नौ महीनों के दौरान संभाग में कुल 117 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से सिर्फ 38 मामलों में अदालत में चालान पेश किया जा सका।


इन जिलों में एक रुपया भी वापस नहीं करा सकी पुलिस

सबसे दयनीय स्थिति बस्तर, कांकेर, कोंडागांव और सुकमा जिलों की रही, जहां पुलिस पीड़ितों का एक भी रुपया वापस कराने में नाकाम रही। बस्तर जिले में सर्वाधिक 44 मामले दर्ज हुए और 2.21 करोड़ रुपये लूटे गए, लेकिन रिकवरी शून्य रही।

दंतेवाड़ा में सबसे बड़ी चपत, बीजापुर में डिजिटल अरेस्ट

संभाग में सर्वाधिक 3.30 करोड़ रुपये की ठगी दंतेवाड़ा जिले में दर्ज की गई, जहां 20 मामलों में से 10 में चालान हुए और 7.58 लाख रुपये रिकवर किए गए। वहीं नारायणपुर में 14 मामलों में 5.21 लाख और बीजापुर में 9 मामलों में 6.82 लाख रुपये की रिकवरी हुई। बीजापुर में 'डिजिटल अरेस्ट' का भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक पीड़ित को डरा-धमकाकर 2.01 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए।

दूसरे राज्यों में बैठे गिरोहों को पकड़ना बड़ी चुनौती

साइबर अपराधों की जांच में आड़े आ रही बाधाओं पर विशेषज्ञों का कहना है कि ठग अंतरराज्यीय गिरोहों के जरिए फर्जी सिम और म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। पलक झपकते ही रकम कई खातों और ई-वॉलेट में ट्रांसफर कर ली जाती है। गोल्डन ऑवर में शिकायत न मिलने और दूसरे राज्यों की पुलिस से समन्वय में देरी के चलते रकम को फ्रीज कराना बेहद मुश्किल हो जाता है। पीड़ितों का कहना है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के बजाय रिकवरी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

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