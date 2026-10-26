माओवादी खौफ से मुक्त किरंदुल का मलांगीर जलप्रपात बना पर्यटकों की पसंद, पक्की सड़क मांग रहे सैलानी

रामकृष्ण बैरागी, नईदुुनिया, किरंदुल। लौह अयस्क के विशाल भंडार के लिए दुनिया भर में पहचानी जाने वाली बैलाडीला की खूबसूरत वादियां अब अपनी नैसर्गिक छटा से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। किरंदुल-बचेली क्षेत्र में करीब साढ़े तीन दशक तक पसरे माओवादी हिंसा के बादल छंटने के बाद अब पर्यटन की नई सुबह देखने को मिल रही है। कभी गोलियों की गूंज और माओवादियों के खौफ के कारण वीरान रहने वाला 'मलांगीर जलप्रपात' अब सैलानियों का पसंदीदा हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है।

किरंदुल शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर हिरोली ग्राम पंचायत के वनांचल में स्थित मलांगीर जलप्रपात अपनी मनोहारी छटा के लिए जाना जाता है। हरी-भरी पर्वतमालाओं और कल-कल बहते नदी-नालों के बीच गिरती जलधारा पर्यटकों का मन मोह लेती है। इलाके में सुरक्षा बलों के बढ़ते प्रभाव और स्थायी शांति स्थापित होने के बाद अब न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी बड़ी संख्या में सैलानी यहां पिकनिक मनाने और सुकून के पल बिताने पहुंच रहे हैं।