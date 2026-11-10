जगदलपुर में घूंघट की आड़ में 1.74 करोड़ का सोना पार, CCTV की मदद से दबोचे 5 संदिग्ध

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: संजय मार्केट स्थित मोती ज्वेलर्स से 1.74 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण चोरी के मामले में पुलिस ने पांच से छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार, आरोपित महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दुकान और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के साथ तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपितों तक पहुंच बनाई।