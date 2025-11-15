इंद्रावती नेशनल पार्क मुठभेड़ से मिले डिजिटल सुरागों से माओवादियों का अर्बन नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

अनिमेष पाल, नईदुनिया, जगदलपुर। इंद्रावती नेशनल पार्क में मंगलवार को हुई बड़ी मुठभेड़ के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब माओवादियों के अर्बन नेटवर्क की तह तक जाने की दिशा में तेजी से बढ़ रही हैं। इस मुठभेड़ में मद्देड़ एरिया कमेटी प्रभारी कन्ना ऊर्फ बुचन्ना और पामेड़ एरिया कमेटी सचिव उर्मिला सहित 27 लाख रुपये के इनामी छह माओवादी ढेर हुए थे। घटनास्थल से बरामद डिजिटल उपकरण और संगठनात्मक दस्तावेजों में शहरी इकाइयों से जुड़े कई अहम रिकार्ड होने की संभावना जताई जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मद्देड़ और पामेड़ एरिया कमेटियां महाराष्ट्र–तेलंगाना–छत्तीसगढ़ सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय थीं। इनका प्रमुख काम तीनों राज्यों के माओवादी समूहों के बीच समन्वय, सीमा पार आवाजाही में मदद और जंगल में चलने वाली लाजिस्टिक सप्लाई को बनाए रखना था।

इसी कारण बुचन्ना और उर्मिला की शहर आधारित सपोर्ट माड्यूल्स से सीधी कनेक्टिविटी मानी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि बरामद डिवाइसों की फारेंसिक जांच जारी है। प्रारंभिक विश्लेषण में माओवादी नेतृत्व के संवाद, अर्बन सपोर्ट चैनल, फंडिंग नेटवर्क और प्रचार तंत्र से जुड़े डेटा की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। एजेंसियों का मानना है कि इन साक्ष्यों से शहरी नेटवर्क के प्रमुख नोड्स जैसे लाजिस्टिक सप्लायर, फंडिंग पार्टनर और संदेशवाहक तक पहुंच बनाना आसान होगा। जांच पूरी होने के बाद शहरी माड्यूल पर लक्षित कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक बुचन्ना और उर्मिला की मौत से पश्चिम एवं दक्षिण बस्तर डिवीजन के रणनीतिक, रसद और अर्बन नेटवर्क संरचना पर बड़ा आघात हुआ है।