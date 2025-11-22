Maoist Surrender: हिड़मा की मौत के बाद संगठन में दहशत... तेलंगाना में आज आज़ाद, एर्रा समेत कई शीर्ष माओवादी कर सकते हैं समर्पण

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर: शीर्ष माओवादी हिड़मा के मारे जाने के बाद माओवादी संगठन के भीतर अब मारे जाने का खौफ देखा जा रहा है। यह जानकारी आ रही है कि शीर्ष माओवादी आजाद, एर्रा समेत संगठन के कुल 37 सदस्य शनिवार को तेलंगाना डीजीपी शिवधर रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वालों में संगठन के कई बड़े और प्रभावशाली कैडर शामिल हैं। बताया जा रहा है, इनमें केंद्र और राज्य समिति स्तर के कई सदस्य हैं, जो बस्तर में सक्रिय रहे हैं और यहां फोर्स का दबाव बढ़ने के बाद तेलंगाना भाग गए थे।