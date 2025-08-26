बस्तर में मूसलधार बारिश ने मचाई तबाही, नदी-नाले उफान पर, सैकड़ों गांवों का संपर्क टूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले 12 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे नेशनल हाइवे-30 बंद हो गया है। केशलूर के पास सड़क पर 2-3 फीट पानी बह रहा है, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। सुकमा के झीरम नाले में एक कार बह गई, लेकिन ग्रामीणों ने चार लोगों को सुरक्षित बचा लिया। बीजापुर में भी एक पिकअप वाहन बाढ़ में फंसा, पर सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंद्रावती, शंखनी, और डंकनी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है, जिससे कई गांव टापू बन गए हैं।

मूसलाधार बारिश: चेरपाल में बाढ़ से 100 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा बीजापुर जिले में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते चेरपाल नदी में आई बाढ़ की वजह से करीब 100 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। बाढ़ के कारण आवागमन बंद है। जानकारी के मुताबिक चेरपाल नदी में रपटा पार करते समय एक ग्रामीण के बह जाने की खबर भी सामने आई है। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुट गया है। उफनती नदी और लगातार बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया हैं।

नदी के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। एहतियातन नदी के किनारे बसे घरों को खाली करवाया जा रहा है और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के आसपास न जाएं। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 24 घंटों में और अधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है। वही दूसरी ओर इंद्रावती नदी के मरकापाल घाट में फंसे ग्रामीण कृष्णा जुर्री को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू सकुशल निकाल लिया है।

बीजापुर जिले में बारिश की स्थिति बीजापुर जिले के विभिन्न तहसीलों में औसत वार्षिक वर्षा की स्थिति पर नजर डाले तो बीजापुर: 74.5% गंगालूर : 80.2% भैरमगढ़: 68.3% कुटरू : 75.2% भोपालपटनम: 50.5% उसूर: 72.7% वही जिले में हुई औसत वर्षा अब तक वर्षा का 70.6% दर्ज किया गया है। इंद्रावती नदी का जलस्तर वर्तमान जलस्तर: 5.520 मीटर खतरे का स्तर: 12.50 मीटर मापा गया है। सबसे ज्यादा बारिश बारसूर तहसील में, गीदम-बारसूर मार्ग पर पुल हुआ ध्वस्त दंतेवाड़ा में सोमवार की रात से हो रही लगातार बारिश से दक्षिण बस्तर में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा 2 सेमी बारिश बारसूर तहसील में दर्ज की गई है। इस बारिश की वजह से बारसूर-चित्रकोट मार्ग और गीदम-बारसूर मार्ग जगह-जगह बाधित हो गया है।

गीदम-बारसूर मार्ग पर राम मंदिर के पास गणेश बहार नाला का पुल घन्टो बाढ़ में डूबा रहा, जिससे पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुल का एक स्पॉन टूटने की वजह से स्टेट हाइवे पर आवाजाही ठप हो गई है।

इसी जगह पर सुबह दंतेवाड़ा से नारायपुर लौट रहा सीएएफ का जवान भूषण सेठिया बाइक समेत नाले में बह गया।

कुछ दूरी पर जाकर उसने एक पेड़ को पकड़ लिया, लेकिन तेज बहाव की वजह से करीब 3 घन्टे तक वहां फंसा रहा। कलेक्टर कुणाल दुदावत को सूचना मिलने पर उन्होंने तत्काल एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया। बारसूर थाना की तरफ से भी पुलिस की टीम पहुंची।

एसडीआरएफ व पुलिस के जवानों ने मिलकर बाढ़ में फंसे जवान भूषण सेठिया को बड़ी मशक्कत से सुरक्षित निकाल लिया।

भूषण की पोस्टिंग सीएएफ 9 वीं बटालियन मुख्यालय कारली में है, जहां से वह मंगलवार की सुबह हरितालिका तीज मनाने नारायणपुर जिला स्थित अपने गांव के लिए बाइक पर रवाना हुआ था।

बारसूर-गीदम के बीच राम मंदिर के पास गणेश बहार नाला में पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, जिसे पार करने की कोशिश में आरक्षक बाइक समेत नाला के तेज बहाव में बह गया। जिला प्रशासन, पुलिस व एसडीआरएफ की तत्परता से उसकी जान बचाई जा सकी।

सड़कें बाधित इधर डंकनी नदी उफान पर होने की वजह से दन्तेवाड़ा स्थित पुराना पुल दोपहर में डूब गया। वहीं नदी किनारे स्थित बालूद व बालपेट गांव की निचली बस्तियों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे कुछ मकानों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बारसूर, रोजे, मटेनार समेत कई गांवों में सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने की सूचना है। कटेकल्याण मार्ग पर पोंदुम व गाटम का पुल डूबने से यातायात बाधित हुआ है। सुकमा में बाढ़ की स्थिति, दो घर टूटे मारेंगा के पास टूटा पुल, घरों में घुसा पानी नईदुनिया न्यू, सुकमा। पिछले 16 घंटे से अधिक लगातार तेज बारीश के चलते जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए है। साथ ही कई जगहों पर आवागमन ठप्प हो गया है। सुकमा से जगदलपुर मार्ग पर स्थित झीरम में दो जगहों पर सड़कों में पानी आ जाने से यातायात ठप्प हो गया। साथ ही मलेंगर नदी भी उफान पर है, जिससे आगवामन ठप्प हो गया। वही तुंगलबांध का पानी नगर पालिका क्षेत्र में घुस गया और भाजपा कार्यालय के सामने सड़क पर पानी भर गया। हालांकि बाद में नगर पालिका टीम ने पानी का निकासी हेतु प्रयास किया और जलभराव कम हुआ। साथ ही शबरी नदी भी उफान पर है। सोमवार की दरम्यानी रात 1 बजे बारिश होनी शुरू हुई, जिसके बाद तेज बारीश दुसरे दिन मंगलवार शाम 5 बजे तक होती रही। जिसके कारण पुरे जिले में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए है। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित तोंगपाल के पास सड़क पर जलभराव हो गया।