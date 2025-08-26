मेरी खबरें
    बस्तर में मूसलधार बारिश ने मचाई तबाही, नदी-नाले उफान पर, सैकड़ों गांवों का संपर्क टूटा

    जगदलपुर के गोरिया बहार नाले में पुल के ऊपर पानी बह रहा है, जिससे सांसद महेश कश्यप के घर के आसपास जलभराव हो गया है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है और एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। स्थानीय लोग सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 05:46:06 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 06:44:24 PM (IST)
    छत्‍तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ का कहर।

    HighLights

    1. बीजापुर में भी एक पिकअप वाहन बाढ़ में फंसा। सभी यात्री सुरक्षित हैं।
    2. इंद्रावती, शंखनी, और डंकनी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है।
    3. लगातार बारिश से दक्षिण बस्तर में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले 12 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे नेशनल हाइवे-30 बंद हो गया है। केशलूर के पास सड़क पर 2-3 फीट पानी बह रहा है, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। सुकमा के झीरम नाले में एक कार बह गई, लेकिन ग्रामीणों ने चार लोगों को सुरक्षित बचा लिया। बीजापुर में भी एक पिकअप वाहन बाढ़ में फंसा, पर सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंद्रावती, शंखनी, और डंकनी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है, जिससे कई गांव टापू बन गए हैं।

    मूसलाधार बारिश: चेरपाल में बाढ़ से 100 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा

    बीजापुर जिले में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते चेरपाल नदी में आई बाढ़ की वजह से करीब 100 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है।

    बाढ़ के कारण आवागमन बंद है। जानकारी के मुताबिक चेरपाल नदी में रपटा पार करते समय एक ग्रामीण के बह जाने की खबर भी सामने आई है। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुट गया है। उफनती नदी और लगातार बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया हैं।

    नदी के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। एहतियातन नदी के किनारे बसे घरों को खाली करवाया जा रहा है और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के आसपास न जाएं।

    प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 24 घंटों में और अधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है। वही दूसरी ओर इंद्रावती नदी के मरकापाल घाट में फंसे ग्रामीण कृष्णा जुर्री को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू सकुशल निकाल लिया है।

    बीजापुर जिले में बारिश की स्थिति

    बीजापुर जिले के विभिन्न तहसीलों में औसत वार्षिक वर्षा की स्थिति पर नजर डाले तो

    बीजापुर: 74.5%

    गंगालूर : 80.2%

    भैरमगढ़: 68.3%

    कुटरू : 75.2%

    भोपालपटनम: 50.5%

    उसूर: 72.7%

    वही जिले में हुई औसत वर्षा अब तक वर्षा का 70.6% दर्ज किया गया है।

    इंद्रावती नदी का जलस्तर

    वर्तमान जलस्तर: 5.520 मीटर

    खतरे का स्तर: 12.50 मीटर मापा गया है।

    सबसे ज्यादा बारिश बारसूर तहसील में, गीदम-बारसूर मार्ग पर पुल हुआ ध्वस्त

    • दंतेवाड़ा में सोमवार की रात से हो रही लगातार बारिश से दक्षिण बस्तर में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा 2 सेमी बारिश बारसूर तहसील में दर्ज की गई है। इस बारिश की वजह से बारसूर-चित्रकोट मार्ग और गीदम-बारसूर मार्ग जगह-जगह बाधित हो गया है।

    • गीदम-बारसूर मार्ग पर राम मंदिर के पास गणेश बहार नाला का पुल घन्टो बाढ़ में डूबा रहा, जिससे पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुल का एक स्पॉन टूटने की वजह से स्टेट हाइवे पर आवाजाही ठप हो गई है।

    • इसी जगह पर सुबह दंतेवाड़ा से नारायपुर लौट रहा सीएएफ का जवान भूषण सेठिया बाइक समेत नाले में बह गया।

    • कुछ दूरी पर जाकर उसने एक पेड़ को पकड़ लिया, लेकिन तेज बहाव की वजह से करीब 3 घन्टे तक वहां फंसा रहा। कलेक्टर कुणाल दुदावत को सूचना मिलने पर उन्होंने तत्काल एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया। बारसूर थाना की तरफ से भी पुलिस की टीम पहुंची।

    • एसडीआरएफ व पुलिस के जवानों ने मिलकर बाढ़ में फंसे जवान भूषण सेठिया को बड़ी मशक्कत से सुरक्षित निकाल लिया।

    • भूषण की पोस्टिंग सीएएफ 9 वीं बटालियन मुख्यालय कारली में है, जहां से वह मंगलवार की सुबह हरितालिका तीज मनाने नारायणपुर जिला स्थित अपने गांव के लिए बाइक पर रवाना हुआ था।

    • बारसूर-गीदम के बीच राम मंदिर के पास गणेश बहार नाला में पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, जिसे पार करने की कोशिश में आरक्षक बाइक समेत नाला के तेज बहाव में बह गया। जिला प्रशासन, पुलिस व एसडीआरएफ की तत्परता से उसकी जान बचाई जा सकी।

    सड़कें बाधित

    इधर डंकनी नदी उफान पर होने की वजह से दन्तेवाड़ा स्थित पुराना पुल दोपहर में डूब गया। वहीं नदी किनारे स्थित बालूद व बालपेट गांव की निचली बस्तियों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे कुछ मकानों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बारसूर, रोजे, मटेनार समेत कई गांवों में सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने की सूचना है। कटेकल्याण मार्ग पर पोंदुम व गाटम का पुल डूबने से यातायात बाधित हुआ है।

    सुकमा में बाढ़ की स्थिति, दो घर टूटे मारेंगा के पास टूटा पुल, घरों में घुसा पानी

    नईदुनिया न्यू, सुकमा। पिछले 16 घंटे से अधिक लगातार तेज बारीश के चलते जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए है। साथ ही कई जगहों पर आवागमन ठप्प हो गया है। सुकमा से जगदलपुर मार्ग पर स्थित झीरम में दो जगहों पर सड़कों में पानी आ जाने से यातायात ठप्प हो गया। साथ ही मलेंगर नदी भी उफान पर है, जिससे आगवामन ठप्प हो गया। वही तुंगलबांध का पानी नगर पालिका क्षेत्र में घुस गया और भाजपा कार्यालय के सामने सड़क पर पानी भर गया। हालांकि बाद में नगर पालिका टीम ने पानी का निकासी हेतु प्रयास किया और जलभराव कम हुआ। साथ ही शबरी नदी भी उफान पर है।

    • सोमवार की दरम्यानी रात 1 बजे बारिश होनी शुरू हुई, जिसके बाद तेज बारीश दुसरे दिन मंगलवार शाम 5 बजे तक होती रही। जिसके कारण पुरे जिले में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए है। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित तोंगपाल के पास सड़क पर जलभराव हो गया।

  • मारेंगा के पास तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक बाईक सवार भी बह गया लेकिन ग्रामीणों ने बाईक सवार को बचा दिया लेकिन बाइक नाले में बह गई।

  • लगातार बारिश के कारण पहाड़ियों का पानी एकाएक मारेंगा नदी में बढ़ गया। वही झीरम घाट में भी एक नाला उफान पर है जिसके कारण सुबह से यातायात प्रभावित हो गया। सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारे लग गई।

  • गादीरास स्थित मलेंगर नदी भी उफान पर है जिसके कारण वहां स्थिति पुल के उपर से नदी का पानी बह रहा है जिसके कारण आवागमन ठप्प हो गया है।

  • साथ ही शबरी नदी भी उफान पर है, सुबह करीब 8 बजे 3 मीटर जलस्तर था लेकिन शाम होते-होते 6 मीटर जलस्तर हो गया है, काफी तेजी से पानी का स्तर बढ़ा है।

  • बताया जाता है कि बारिश का अलर्ट जारी हुआ है और पानी बढ़ने की संभावनाए जताई जा रही है। इसके अलावा जिला मुख्यालय के समीप तुंगलबांध का पानी भी छलकर नगर पालिका क्षेत्र में घुस गया।

  • भाजपा कार्यालय के भीतर पानी घुस गया और सड़क पर जलभराव की स्थिति बन गई थी। जिसके बाद नगर पालिका की टीम वहां पहुंची और पानी निकासी का रास्ता बनाया तब कही जाकर पानी निकला।

    • मारेंगा में दो घर टूटे, पांच घर प्रभावित

    पहाड़ियों और खेतों का पानी एकाएक मारेंगा नदी में आ गया, जिसके बाद वहां बाढ़ के हालात बन गए। लोग कुछ समझ पाते तब तक पानी घरों के भीतर घुस गया। और देखते ही देखते दो घर पानी के जद में आ गए और उन घरों को नुकशान पहुंचा। बाकी पांच घरों में कुछ ज्यादा नुकशान नहीं पहुंचा। इसके अलावा छिन्दगढ़ ब्लाक के कई गांवों की सड़कों पर बने पुल के आसपास मिट्टी बह जाने से बड़े कटाव हो गए है। कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए है। जिसके कारण कई गांवों का संर्पक टूट गया है।

    बाढ़ नियत्रंण कक्ष सक्रिय

    जिला प्रषासन ने बाढ़ से निपटने के लिए जिला स्तर और ब्लाक स्तर पर बाढ़ नियत्रंण कक्ष बनाया है जहां 24 घंटे अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिसमें 07654-284012 और मोबाइल नंबर 9406378846 आपात काल के लिए नंबर जारी किए गए। साथ ही नोडल से लेकर ब्लाक स्तर पर अधिकारियों की डयूटी लगाई गई। ताकि किसी भी स्थिति में जनता को तत्काल मदद मिल सके।

    हरीश कवासी समेत जनप्रतिनिधि कर रहे दौरा

    बाढ़ की सूचना के बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी मारेंगा पहुंचे। जहां उन्होने प्रभावित गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत की साथ ही बाढ़ से होने वाले नुकषान के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा लोगो को सर्तक रहने की सलाह दी। वही नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम व उपाध्यक्षा श्रीमति भुनेश्वरी यादव ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नपा की टीम लगातार बचाव कार्य कर रही है।

    किलेपाल धोबीपारा मुख्यमार्ग से दरभा व काकलूर जाने वाली पुलिया

    • बास्तानार ब्लॉक के अलग अलग जगहो में बारिश से बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया है।

    • बास्तानार मुख्यालय बड़े किलेपाल से दरभा जाने वाला मार्ग जिसमें पखनार कुमार साड्रा पालानार काकलूर और काटे कल्याण जाने वाला मार्ग प्रभावित होता है।

    • किलेपाल से सटे मुख्य मार्ग पर बने पुलिया धंस गया जिसे आवागमन बंद हो गया है।

    • नेशनल हाईवे 63 में बाघमुंडी पनेडा के पास मुख्य मार्ग पुलिया से सटे पुरी रोड फस गया जिसे आवागमन बंद हो गया है।

    • बुरगुरु मार्ग में ग्रामीण मुख्य मार्ग जो की पूरी तरीके से कट गया है और आवागमन बंद हो गया है।

    • गड़दा जो कि कोड़ेंनार भानपुरी जाता राज्य मुख्य मार्ग है धंस गया जिसे उधर भी आना जाना बंद हो गया।

    • इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में बारिश में बहुत ज्यादा प्रभावित किया है जलमग्न हो गया है कई जगह घर में पानी घुस गया है तो पानी के बीच लोग फस गए हैं।

    • कोड़ेंनार थाना प्रभारी अमित पद्मशाली ने बताया कि बुरगुम क्षेत्र में लोग फसे थे जिसे निकालने के लिए डीआरएस पंहुचा है।

    • सभी अवरुद्ध जगहों पर ब्रैकेट लगाकर हमारे जवान खड़े है इसी तरीके से कई जगह मार्ग कट गया है।

