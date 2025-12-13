बस्तर ओलिंपिक-2025 के समापन समारोह में आज शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

मेरी खबरें
    'करसाय ता बस्तर, बरसाय ता बस्तर' के प्रेरक संकल्प के साथ आयोजित प्रतिष्ठित बस्तर ओलिंपिक-2025 के समापन समारोह में शनिवार को भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे।

    By Animesh Paul
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 10:38:29 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 10:38:29 AM (IST)
    बस्तर ओलंपिक में शामिल होंगे अमित शाह(फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। ‘करसाय ता बस्तर, बरसाय ता बस्तर’ के प्रेरक संकल्प के साथ आयोजित प्रतिष्ठित बस्तर ओलिंपिक-2025(Bastar Olympics 2025) के समापन समारोह में शनिवार को भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह(Amit Shah) मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे।

    छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह अति विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगे। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे।


    इसके अलावा राज्य शासन के वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप और कांकेर सांसद भोजराज नाग खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए उपस्थित रहेंगे। बस्तर एवं अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए विधायक लता उसेंडी, किरण सिंह देव, विक्रम उसेंडी, विनायक गोयल, नीलकंठ टेकाम, आशाराम नेताम, चैतराम अटामी, लखेश्वर बघेल, विक्रम मंडावी और सावित्री मनोज मंडावी की भी समारोह में मौजूदगी रहेगी।

    समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, नगर निगम महापौर संजय पांडे, बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास संघ के अध्यक्ष श्री रूपसाय सलाम तथा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत भी उपस्थित रहेंगे।

    नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत संपूर्ण जगदलपुर शहर को दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है।

