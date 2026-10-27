जांजगीर में PM आवास योजना में धांधली का आरोप, दूसरी किस्त के नाम पर पैसे मांगने की शिकायत

नईदुनिया न्यूज, कोटमी सोनार: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने के दावों के बीच ग्राम पंचायत रसेड़ा में रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। सरपंच जानकी देवी राज और ग्रामीणों ने रोजगार सहायक चंद्रकला यादव के खिलाफ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अकलतरा से लिखित शिकायत कर अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई की मांग की है।

सरपंच और ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक के नियमित रूप से पंचायत में उपस्थित नहीं रहने के कारण हितग्राहियों के काम प्रभावित हो रहे हैं। शिकायत के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ प्रकरणों में जियो टैगिंग और मस्टर रोल की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जबकि अन्य हितग्राहियों के काम लंबे समय से लंबित हैं।

कुछ मामलों में करीब एक साल से काम अटके होने का दावा किया गया है। इससे जरूरतमंद हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलने में देरी हो रही है। ग्रामीणों ने लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण कराने की मांग की है। जियो टैगिंग के नाम पर पैसे मांगने की चर्चा शिकायत लेकर जनपद पंचायत पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त के लिए जियो टैगिंग कराने के एवज में पैसे मांगे जाने की चर्चा होने की बात भी उठाई है। उन्होंने इस आरोप की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हालांकि, पैसे मांगने के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।