जांजगीर में PM आवास योजना में धांधली का आरोप, दूसरी किस्त के नाम पर पैसे मांगने की शिकायत
सरपंच जानकी देवी राज के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अकलतरा जनपद सीईओ से लिखित शिकायत कर निष्पक्ष जांच और रोजगार सहायक के स्थानांतरण की मांग की है।
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 11:00:43 PM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 11:00:43 PM (IST)
कैप्शन : जनपद सीईओ से शिकायत करने पहुंचे पंचायत प्रतिनिधि और हितग्राही।
HighLights
- ग्राम पंचायत रसेड़ा में रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप।
- पीएम आवास की दूसरी किस्त हेतु पैसे मांगने की शिकायत।
- सरपंच जानकी देवी व ग्रामीणों ने सीईओ से की कार्रवाई की मांग।
नईदुनिया न्यूज, कोटमी सोनार: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने के दावों के बीच ग्राम पंचायत रसेड़ा में रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। सरपंच जानकी देवी राज और ग्रामीणों ने रोजगार सहायक चंद्रकला यादव के खिलाफ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अकलतरा से लिखित शिकायत कर अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई की मांग की है।
सरपंच और ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक के नियमित रूप से पंचायत में उपस्थित नहीं रहने के कारण हितग्राहियों के काम प्रभावित हो रहे हैं। शिकायत के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ प्रकरणों में जियो टैगिंग और मस्टर रोल की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जबकि अन्य हितग्राहियों के काम लंबे समय से लंबित हैं।
कुछ मामलों में करीब एक साल से काम अटके होने का दावा किया गया है। इससे जरूरतमंद हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलने में देरी हो रही है। ग्रामीणों ने लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण कराने की मांग की है।
जियो टैगिंग के नाम पर पैसे मांगने की चर्चा
शिकायत लेकर जनपद पंचायत पहुंचे ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त के लिए जियो टैगिंग कराने के एवज में पैसे मांगे जाने की चर्चा होने की बात भी उठाई है। उन्होंने इस आरोप की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हालांकि, पैसे मांगने के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
जांच के बाद ही इसकी वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। जांच और स्थानांतरण की मांग सरपंच एवं ग्रामीणों ने रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली की जांच कराने, लंबित आवास प्रकरणों का निराकरण करने और रोजगार सहायक का अन्यत्र स्थानांतरण करने की मांग की है।
अब जनपद पंचायत प्रशासन की कार्रवाई पर नजर है। शिकायत पर क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, आरोपों पर संबंधित रोजगार सहायक चंद्रकला यादव का पक्ष सामने नहीं आया है। निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।