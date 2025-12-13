22 दिसंबर को जांजगीर प्रवास पर रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित

मेरी खबरें
    JP Nadda: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आगामी 22 दिसंबर को जांजगीर प्रवास पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के सफलतापूर्वक दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम के तहत वे पुलिस ग्राउंड, जांजगीर (हेलीपेड खोखरा) में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 10:02:25 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 10:02:25 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आगामी 22 दिसंबर को जांजगीर प्रवास पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के सफलतापूर्वक दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम के तहत वे पुलिस ग्राउंड, जांजगीर (हेलीपेड खोखरा) में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रदेशभर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और आमजन की उपस्थिति रहने की संभावना है।

    कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, प्रदेश, संभाग एवं जिला संगठन के सभी प्रभारी पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन और पार्टी संगठन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज जिला प्रशासन एवं भाजपा नेताओं की संयुक्त टीम ने पुलिस ग्राउंड हेलीपेड स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया।


    निरीक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण चंदेल, जिला भाजपा अध्यक्ष अंबेश जांगड़े, जिला उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल एवं समीर शुक्ला, कोषाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, आईटी सेल जिला संयोजक अनिल शर्मा तथा सोशल मीडिया जिला संयोजक गौरव तिवारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर जन्मेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय, जिला पंचायत सीईओ गोकुल कुमार सहित प्रशासन की पूरी टीम मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, यातायात, मंच, पार्किंग, हेलीपेड, बिजली-पानी और भीड़ प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि कार्यक्रम सुचारू एवं सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके।

    रविवार को जिला भाजपा की बैठक

    राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत एवं आगमन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिला भाजपा संगठन द्वारा रविवार 14 दिसंबर को शाम चार बजे भाजपा कार्यालय जांजगीर में बैठक आयोजित की गई है। जिला अध्यक्ष अंबेश जांगड़े ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपील की है।

