डेढ़ करोड़ की लागत से सजा चांपा का सिवनी चौक, 120 फीट ऊंचे टेराकोटा पंडाल को देख चकरा जाएंगे आपके सिर

नईदुनिया प्रतिनिधि, चांपा : शारदीय नवरात्र में चांपा का सिवनी चौक आस्था, परंपरा और भारतीय हस्तशिल्प कला के अनूठे संगम का केंद्र बन गया है। कोरबा रोड स्थित दुर्गा पंडाल को पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध बिश्नुपुर के ऐतिहासिक टेराकोटा मंदिरों की तर्ज पर तैयार किया गया है। करीब 500 साल पुरानी टेराकोटा कला से प्रेरित सात मंजिला मंदिरनुमा संरचना अपनी भव्यता और कलात्मक सजावट से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है।

आयोजन समिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस तरह की थीम पर पंडाल तैयार करने का यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है। करीब डेढ़ एकड़ क्षेत्र में फैले इस पंडाल की ऊंचाई 120 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। इसकी सजावट, मां दुर्गा की प्रतिमा और रोशनी की व्यवस्था पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।