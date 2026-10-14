मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शिवरीनारायण प्रवास , महानदी घाट पर आरती, महोत्सव का करेंगे आगाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार, 14 अक्टूबर को जांजगीर-चांपा जिले के पावन तीर्थ शिवरीनारायण के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस एक दिवसीय दौरे को लेकर स्थानीय नागरिकों और प्रशासनिक अमले में उत्साह है। अपने इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री आस्था के प्रमुख केंद्र शिवरीनारायण मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे, पवित्र महानदी के तट पर महाआरती में सम्मिलित होंगे और प्रसिद्ध शिवरीनारायण महोत्सव के मंच की शोभा बढ़ाएंगे।

तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम 5:20 बजे शिवरीनारायण मंदिर पहुंचेंगे। वे यहां करीब 15 मिनट तक उपस्थित रहकर भगवान शिवरीनारायण के दर्शन करेंगे और विधि-विधान से पूजा कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। मंदिर में दर्शन-पूजन का समय शाम 5:35 बजे तक निर्धारित है। इसके तुरंत बाद वे शाम 5:40 बजे महानदी घाट पहुंचेंगे। घाट पर शाम 5:40 बजे से 6:20 बजे तक भव्य गंगा आरती का आयोजन रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री श्रद्धाभाव से शामिल होकर दीपदान करेंगे।

मेला ग्राउंड में शिवरीनारायण महोत्सव का आयोजन महानदी तट पर गंगा आरती संपन्न होने के उपरांत मुख्यमंत्री शाम 6:25 बजे मेला ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां शाम 6:30 बजे से आयोजित ऐतिहासिक शिवरीनारायण महोत्सव के मुख्य समारोह में वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे तक चलने वाले इस एक घंटे के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन करेंगे और जनसमूह को संबोधित करेंगे। इस पारंपरिक महोत्सव को लेकर पूरे क्षेत्र में उल्लास का वातावरण बना हुआ है। मिनट-टू-मिनट दौरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक यात्रा कार्यक्रम के अनुसार, सीएम साय दोपहर बाद 4:00 बजे मंत्रालय, महानदी भवन से रवाना होकर 4:05 बजे पुलिस मुख्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से 4:10 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर शाम 5:00 बजे खरौद स्थित शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय के हेलीपैड पर उतरेंगे। खरौद से वे शाम 5:10 बजे कार द्वारा शिवरीनारायण के लिए रवाना होंगे।