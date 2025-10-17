मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 04:55:52 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 05:02:43 PM (IST)
    81 हजार रुपए पास करने के लिए मांगी 15 हजार की रिश्‍वत, रंगे हाथों धरे गए जांजगीर चांपा में ब्‍लॉक मेडिकल ऑफिसर
    ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) डॉ. राजेन्द्र कुमार पटेल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार।

    जांजगीर-चांपा। सक्ती जिले के डभरा ब्लॉक में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर की टीम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) डॉ. राजेन्द्र कुमार पटेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

    जानकारी के अनुसार डॉ. राजेन्द्र कुमार पटेल ने अपने ही कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 उमेश कुमार चंद्र से यात्रा भत्ता (टी.ए.) की राशि 81,000 रुपये पास करने के एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस पर लिपिक उमेश कुमार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी टीम ने योजना बनाकर शुक्रवार को डभरा पहुंची और जाल बिछाया।


    कार्यालय में तय योजना के अनुसार जब सहायक ग्रेड-2 उमेश कुमार ने बीएमओ को 15 हजार रुपये दिए, तभी एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद टीम ने आरोपी अधिकारी के हाथों और टेबल की फॉरेंसिक जांच की, जिसमें रिश्वत की रकम पर लगे रासायनिक घोल से धन लेने की पुष्टि हो गई।

    सूत्रों के अनुसार एसीबी ने बीएमओ डॉ. राजेन्द्र पटेल को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्थानीय कर्मचारियों और अधिकारियों में चर्चा है कि डभरा ब्लॉक में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं, जिनकी जांच की मांग की जा रही थी।

    एसीबी अधिकारियों का कहना है कि आरोपी बीएमओ के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और शनिवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में एसीबी टीम की सराहना की जा रही है।

