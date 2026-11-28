नईदुनिया न्यूज, जांजगीर : जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही पुलिस ने अब जब्त सामग्री के विधिवत नष्टीकरण की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 50 लाख रुपये से अधिक कीमत के जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया। इसमें एक क्विंटल 921 किलोग्राम गांजा, 22 नग नशीली सिरप और 8,900 नशीली टैबलेट शामिल हैं।

चांपा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के कोटाडबरी औद्योगिक प्लांट की भट्ठी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस के अनुसार, नष्ट किए गए मादक पदार्थ जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में दर्ज अलग-अलग प्रकरणों में आरोपितों से जब्त किए गए थे। इन मामलों में कार्रवाई के बाद जब्त सामग्री को नियमानुसार नष्टीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। जिला स्तरीय समिति की निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई।