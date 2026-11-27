नईदुनिया न्यूज, खरौद : ग्राम पंचायत तुस्मा में बीती रात दो नकाबपोश युवकों ने घर में घुसकर 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला के सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए। घर में अकेली रह रही महिला को निशाना बनाकर आरोपित कान और हाथ में पहने जेवर लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर शिवरीनारायण पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले, लेकिन फिलहाल आरोपितों का सुराग नहीं मिल सका है।

जानकारी के अनुसार गुरूवार की रात ग्राम पंचायत तुस्मा के वार्ड क्रमांक छह में दो नकाबपोश युवक बुजुर्ग महिला के घर में घुसे। महिला को अकेला पाकर उन्होंने उसके शरीर पर पहने सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए और मौके से भाग निकले। अचानक हुई इस वारदात से महिला भयभीत हो गई। घटना सामने आने के बाद गांव में दहशत का माहौल है। खासकर घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।