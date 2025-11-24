छत्तीसगढ़ में छह महीने में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर ठगी, युवाओं से लेकर बुजुर्गों को बना रहे ठग अपना निशाना

नईदुनिया न्यूज, बम्हनीडीह। जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोड़ीशंकर में इन दिनों ठगी के मामलों में वृद्धि हो रही है। गांव के युवा से लेकर बुजुर्ग तक ठगों के निशाने पर हैं। यहां के ठग अभिषेक पिता तपेश्वर उर्फ बुल्लू नामदेव लोगों को ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा देने का लालच देकर ठगी कर रहे हैं।

इसी तरह पोड़ीशंकर के हेमंत देवांगन को भी ठगी का शिकार बनाया गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के पोड़ीशंकर निवासी अभिषेक नामदेव ने छह महीने में पैसा डबल कर वापस करने के नाम पर उनसे तीन लाख रुपये ठग लिए।