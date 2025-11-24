छत्तीसगढ़ में छह महीने में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर ठगी, युवाओं से लेकर बुजुर्गों को बना रहे ठग अपना निशाना

मेरी खबरें
    जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोड़ीशंकर में इन दिनों ठगी के मामलों में वृद्धि हो रही है। गांव के युवा से लेकर बुजुर्ग तक ठगों के निशाने पर हैं। यहां के ठग अभिषेक पिता तपेश्वर उर्फ बुल्लू नामदेव लोगों को ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा देने का लालच देकर ठगी कर रहे हैं।

    By komal Shukla
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 07:24:42 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 07:24:42 AM (IST)
    1. पोड़ीशंकर में इन दिनों ठगी के मामलों में वृद्धि हो रही है
    2. गांव के युवा से लेकर बुजुर्ग तक ठगों के निशाने पर हैं
    3. अधिक मुनाफा देने का लालच देकर ठगी कर रहे हैं

    नईदुनिया न्यूज, बम्हनीडीह। जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोड़ीशंकर में इन दिनों ठगी के मामलों में वृद्धि हो रही है। गांव के युवा से लेकर बुजुर्ग तक ठगों के निशाने पर हैं। यहां के ठग अभिषेक पिता तपेश्वर उर्फ बुल्लू नामदेव लोगों को ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा देने का लालच देकर ठगी कर रहे हैं।

    इसी तरह पोड़ीशंकर के हेमंत देवांगन को भी ठगी का शिकार बनाया गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के पोड़ीशंकर निवासी अभिषेक नामदेव ने छह महीने में पैसा डबल कर वापस करने के नाम पर उनसे तीन लाख रुपये ठग लिए।


    क्या है मामला

    प्रार्थी ने बताया कि अभिषेक पहले तरह-तरह के लालच देकर विश्वास में लेता रहा और बाद में 3 लाख रुपये ले लिए। शिकायत के अनुसार, अभिषेक दुकान पर आया और कहा कि वह ट्रेडिंग कर रहा है और छह माह बाद रकम दोगुनी वापस कर देगा। इसी झांसे में प्रार्थी ने 20 मई 2024 को अपने दोस्तों के सामने 3 लाख रुपये अभिषेक को दिए, जिसके अमानत के तौर पर अभिषेक ने एक्सिस बैंक चांपा का खाता नंबर 923020027147425 का चेक क्रमांक 137327 दिया था।

    छह महीने पूरे होने पर दिसंबर 2024 में जब हेमंत ने रकम वापस मांगी तो अभिषेक ने एक सप्ताह में देने का आश्वासन दिया, लेकिन रकम नहीं लौटाई। लगातार समय देने और बहाने बनाने के बाद प्रार्थी ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई।

    जामताड़ा की तरह पोड़ीशंकर भी बना ठगी का गढ़

    शिकायत में यह भी उल्लेख है कि पोड़ीशंकर गांव के कई युवक झारखंड के जामताड़ा की तरह पूरे छत्तीसगढ़ में फर्जी निवेश योजनाओं के नाम पर लोगों को छह महीने में रकम दोगुनी करने का लालच देकर अरबों रुपये की ठगी कर रहे हैं। गांव के अभिषेक नामदेव और तपेश्वर उर्फ बुल्लू नामदेव पर भी बड़े पैमाने पर ठगी के आरोप लगाए गए हैं।

    पुलिस का क्या कहना

    विजय कुमार पांडेय, एसपी, जांजगीर-चांपा ने कहा कि “अगर लोगों के साथ ठगी की गई है तो जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

