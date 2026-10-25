जांजगीर में 10 लाख की उधारी बनी दोहरी हत्या की वजह, आरोपित ने शराब में सुहागा मिलाकर पिलाया था

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर: पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुटराबोड़ हेलीपेड के पास शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या की साजिश का राजफाश किया है। पुलिस ने क्लीनिक संचालक पनगांव निवासी जोहित खरे और पामगढ़ के वार्ड आठ के पार्षद रामखिलावन जांगड़े की मौत के मामले में पनगांव निवासी राजा उर्फ कमलनाथ खरे को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने दस लाख रुपये की उधारी लौटाने के दबाव में शराब में सुहागा मिलाकर दोनों को पिला दिया था।

मामले का राजफाश करते हुए एसपी विजय कुमार पांडेय ने बताया कि जोहित खरे ने करीब चार महीने पहले आरोपित राजा खरे को 10 लाख रुपये उधार दिए थे। रकम लौटाने के लिए आरोपित ने 5.50 लाख और छह लाख रुपये के दो चेक दिए, लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद जोहित लगातार रकम वापस मांग रह था। घटना वाले दिन भी फोन पर पैसों को लेकर बातचीत हुई थी।