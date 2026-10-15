जांजगीर: पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश, शराब के नशे में तारपीन तेल डालकर लगाई आग

नईदुनिया न्यूज, अकलतरा: घरेलू विवाद के दौरान पत्नी पर तारपीन तेल डालकर आग लगाने के आरोपित पति को अकलतरा पुलिस ने घटना के 36 घंटे के भीतर रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। घटना 12 अक्टूबर की है। गंभीर रूप से झुलसी महिला का रायपुर के डीकेएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी लालमणी यादव उर्फ मनीराम यादव, पिता गणेशराम यादव, मूल निवासी करूमहूं, थाना अकलतरा क्षेत्र का रहने वाला है। वह पिछले चार वर्षों से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अकलतरा के पोड़ीभाठा वार्ड क्रमांक 1 में रह रहा था। आरोप है कि घरेलू विवाद के दौरान वह पत्नी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था।