Janjgir Champa: देवरी पिकनिक स्पाट पर फिर हादसा, दो युवक, एक युवती हसदेव नदी के तेज बहाव में बहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर चांपा। देवरी पिकनिक स्पाट में शनिवार को एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। बिलासपुर से पिकनिक मनाने आए पांच दोस्तों में से दो युवक और एक युवती नदी में नहाते समय तेज बहाव में बह गए। इस हादसे के बाद से घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल है और स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

यह है पूरी घटना जानकारी के अनुसार बिलासपुर से दो युवक दयालबंद निवासी अंकुर कुशवाहा (28 वर्ष) और अशोक नगर निवासी आशीष भोई (26 वर्ष) और दो युवती सरकंडा निवासी युवती स्वर्णा रेखा ठाकुर (30 वर्ष) और मोनिका सिन्हा पिकनिक मनाने देवरी पहुंचे थे। उन्होंने अपने कॉलेज के दोस्त अर्जुनी अकलतरा निवासी लक्ष्मी शंकर राय को भी देवरी बुलाया। शाम को सभी नदी में नहा रहे थे।

इस दौरान अचानक पानी के तेज बहाव में सरकंडा निवासी युवती स्वर्णा रेखा ठाकुर (30 वर्ष) बहने लगी। उसे बचाने के लिए दयालबंद निवासी अंकुर कुशवाहा (28 वर्ष) और अशोकनगर निवासी आशीष भोई (26 वर्ष) नदी में कूद पड़े। लेकिन तेज धार में तीनों ही लापता हो गए। वहीं लक्ष्मी शंकर राय और माेनिका सिंह सुरक्षित है। घटना की सूचना मिलते ही पंतोरा चौकी प्रभारी दिलीप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल डीडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात तक रेस्क्यू अभियान जारी था, लेकिन समाचार लिखे जाने तक तीनों का कोई पता नहीं चल सका थ। हादसे की सूचना मिलने बिलासपुर से स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। वहीं उनका रो रोकर बुरा हाल है और स्थानीय लोगों में शोक की लहर है।