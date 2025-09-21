नाबालिग को भगाकर मुंबई ले गया, बार-बार करता रहा दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपित को पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के खड़गांव थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी ने 30 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से निकल गई और वापस नहीं लौटी।
रिश्तेदारों व आसपास में तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इस पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 137(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच में सामने आया कि पीड़िता को भैंसबोड निवासी नवीन कुमार मांझी बहला-फुसलाकर मुंबई ले गया। वहां वह कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने परिचितों के साथ रुका रहा और नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म करता रहा।
पुलिस को लगातार स्वजन गुमराह करते रहे, लेकिन 19 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर भैंसबोड से गुमशुदा पीड़िता को बरामद किया गया। न्यायालय में दर्ज बयान में पीड़िता ने पूरी वारदात का खुलासा किया। इसके बाद प्रकरण में धारा 64(1) बीएनएस 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपित नवीन कुमार मांझी पिता प्रताप सिंह मांझी (19) निवासी भैंसबोड, थाना मोहला को 21 सितंबर को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया।