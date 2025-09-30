दुर्गा पूजा पंडाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इस वजह से युवाओं के हाथों से उतरवाए दो हजार कड़े

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर चांपा: नैला दुर्गा पंडाल में संभावित रूप से हमलों में उपयोग में लाए जाने वाले दो हजार स्टील के कड़े युवाओं के हाथों से उतरवाए गए। कई कड़े इतने भारी और खतरनाक पाए गए कि उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता था। साथ ही पुलिस ने चार चाकू भी जब्त किए हैं।

नैला पंडाल मेले में पुलिस पेट्रोलिंग पुलिस टीम की ओर से लगातार नैला पंडाल, मेले में पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए। इस पूरे अभियान की फोटो और वीडियो संकलित किए गए हैं। नैला मां दुर्गा पंडाल एवं मेले की शांति, सुरक्षा एवं धार्मिक माहौल को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।