जांजगीर में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये लेने का आरोप, रायपुर के युवक ने एसपी से की शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर। जिले के बड़े औद्योगिक संस्थानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये लेने का मामला सामने आया है। रायपुर के तेलीबांधा निवासी श्रवण गुप्ता ने इस संबंध में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और जांजगीर निवासी पूजा राठौर के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने और अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, श्रवण गुप्ता पिछले एक-दो वर्षों से बेरोजगार थे और नौकरी की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश कार्यालय में जनदर्शन के दौरान उनकी मुलाकात पूजा राठौर से हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूजा राठौर ने स्वयं को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी बताते हुए जांजगीर-चांपा जिले के बड़े औद्योगिक संस्थानों में अपनी पहचान होने की बात कही। उन्होंने केएसके या प्रकाश इंडस्ट्रीज में आसानी से नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया।