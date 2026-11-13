जांजगीर में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये लेने का आरोप, रायपुर के युवक ने एसपी से की शिकायत
जांजगीर में भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी पर नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये लेने का आरोप लगा, रायपुर के युवक ने एसपी से एफआईआर और रकम वापसी की मांग की।
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 08:23:51 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 08:23:51 PM (IST)
भाजपा के बड़े पदाधिकारी और मंत्री के साथ पूजा राठौर
HighLights
- नौकरी के नाम पर दो लाख की ठगी का आरोप।
- भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी पर आरोप।
- एसपी से एफआईआर और रकम वापसी की मांग।
नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर। जिले के बड़े औद्योगिक संस्थानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये लेने का मामला सामने आया है। रायपुर के तेलीबांधा निवासी श्रवण गुप्ता ने इस संबंध में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और जांजगीर निवासी पूजा राठौर के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने और अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की है।
शिकायत के अनुसार, श्रवण गुप्ता पिछले एक-दो वर्षों से बेरोजगार थे और नौकरी की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश कार्यालय में जनदर्शन के दौरान उनकी मुलाकात पूजा राठौर से हुई।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूजा राठौर ने स्वयं को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी बताते हुए जांजगीर-चांपा जिले के बड़े औद्योगिक संस्थानों में अपनी पहचान होने की बात कही। उन्होंने केएसके या प्रकाश इंडस्ट्रीज में आसानी से नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया।
शिकायत में बताया गया है कि नौकरी दिलाने के एवज में तीन लाख रुपये देने की बात तय हुई थी। इसके बाद श्रवण गुप्ता ने पूजा राठौर को पहले डेढ़ लाख रुपये नकद और कुछ दिनों बाद 50 हजार रुपये और दिए। इस तरह कुल दो लाख रुपये दिए गए। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद आज तक न तो नौकरी दिलाई गई और न ही पैसे वापस किए गए।
शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि जब उसने अपनी रकम वापस मांगी तो उसे छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। इससे वह मानसिक रूप से परेशान है। उसने 12 नवंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पूरे मामले की जांच, एफआईआर दर्ज करने और नौकरी के नाम पर दी गई दो लाख रुपये की राशि वापस दिलाने की मांग की है।