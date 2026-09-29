महानदी में बाढ़ के बाद शबरी पुल को भारी नुकसान, शिवरीनारायण में बड़ी गाड़ियों का आवागमन बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा: शिवरीनारायण बाढ़ के पहले ही बदहाल शबरी पुल की हालत बाढ़ के बाद और भी जर्जर हो गईं है। बाढ़ के पहले ही शबरी पुल की हालत काफी खराब थी। शबरी पुल पर जगह जगह गड्ढे व दरारें हो चुकी हैं। कई जगहों पर पुल में लगा सरिया भी बाहर झाँकने लगा है। बाढ़ के बाद अब शबरी पुल कई स्थिति और भी खराब हो गईं है। पुल के जिस तरफ के हिस्से की मरम्मर हुई थी।
बाढ़ में अब उस तरफ भी कई जगहों पर डामर की परत उखड़ कर बह चुकी है। बाढ़ के बाद पुल पर दोनों ऒर लगे पाइपों पर भारी मात्रा में कचरा जमा हो गया है। 26 सितम्बर शनिवार को महानदी का जलस्टर सुबह से काफी तेजी से बढ़ा और शाम 4 बजे शबरी पुल के ऊपर पानी आ गया।
सोमवार शाम 4 बजे महानदी का जलस्तर शबरी पुल से निचे आया। लगातार 24 घंटो तक पुल के ऊपर पानी रहा। शबरी पुल के ऊपर काफी तेज बहाव के साथ 5 फीट तक पानी चल रहा था। पुल पर दोनों ऒर लगे लोहे के पाइपों में भारी मात्रा में कचरा जमा हो गया। जिससे तेज बहाव के कारण शबरी पुल पर दबाव और बढ़ गया। पुल के कई हिस्सों में डामर की परत उखड़कर बह गईं।
शबरी पुल पर अनेकों जगहों से लोहे का पाइप टूटकर बह गईं हैं। पहले से बदहाल शबरी पुल की हालत और भी खराब हो गईं। सोमवार की शाम बाढ़ का पानी शबरी पुल से निचे आने के बाद अधिकारियों ने शबरी पुल का निरीक्षण किया। बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल की हालत को देखते हुए अधिकारियों ने शबरी पुल पर बाइक, कार सहित अन्य गाड़ियों की आवा जाही पर पुरी तरह रोक लगा दी।
बाढ़ में उखड़कर बही डामर की परत
सिर्फ पैदल लोगों को आने जाने दिया जा रहा था। शबरी पुल पर कचरा हटाने व गड्ढे भरने का काम चल रहा है, जो अब भी अधूरा है। अधिकारियों का कहना है पुल के गड्ढे भरने के बाद शबरी पुल पर गाड़ियों का आवागमन शुरू कराया जाएगा। मंगलवार शाम 6 बजे बाइक सवार लोगों को भी आने जाने की अनुमति दें दी गईं। बड़ी गाड़ियों को अब भी आवागमन के लिए अनुमति का इंतजार है।
शबरी पुल पर लगे पाइपों में दोनों ऒर जमा कचरा व पैदल आवागमन करते लोग
बाढ़ में टूटकर बही पाइप
शिवरीनारायण नगर आध्यात्मिक, राजनितिक केंद्र के साथ ही एक बड़ा व्यपारिक केंद्र भी है। नगर में सभी प्रकार के चिलहर के साथ साथ थोक दुकाने भी स्थित हैं। आस पास के गाँव के बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदी के लिए नगर पहुंचते हैं। शबरी पुल को पार कर बलौदाबाजार जिले से भी रोजाना भारी संख्या में लोग खरीदी करने नगर आते हैं। शबरी पुल के ऊपर पानी आने पर पहले ही 3 दिनों तक नगर का व्यपार प्रभावित रहा। अब बाढ़ कम होने के बाद भी शबरी पुल में गाड़ियों का आवागमन बंद होने से नगर का व्यापार काफी प्रभावित हो रहा है।
शबरी पुल पर आवागमन बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गईं है। बलौदाबाजार जिले के लोग रोजाना विभिन्न कार्यों से शबरी पुल पार कर जांजगीर चांपा जिला आतें हैं तो वहीं जांजगीर जिले के लोग भी रोज पुल पार कर बलौदाबाजार जातें हैं। शबरी पुल पर आवागमन बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को भी पुरे दिन बाईक तक को चलने की अनुमति नहीं मिली थी। जरूरी कामों से लोग मजबूरी में पुल के दूसरी ऒर अपनी गाड़ियाँ ख़डी कर कड़ी धुप में पैदल पुल को पार करने पर मजबूर रहे।
शबरी पुल पर लगे लोहे के पाइपों को नहीं निकाला, लापरवाही के चलते पुल पर बढ़ा दबाव, कई जगहों टूटकर बहे पाइप..
शबरी पुल पर दोनों ऒर खम्भों के साथ लोहे के पाइप लगे हैं। प्रतिवर्ष बारिश के सीजन के पूर्व लोक निर्माण विभाग द्वारा इन पाइपों को निकाल दिया जाता था और बारिश का सीजन खत्म होने के बाद फिर लगाया जाता। लेकिन इस वर्ष बारिश के सीजन तो दूर बाढ़ की सूचना के बाद भी पुल से पाइपों को नहीं निकाला गया। बाढ़ आने पर पुल के दोनों ऒर लगे पाइपों पर भारी मात्रा में कचरा जमा हो गया। साथ ही तेज बहाव से पुल पर दबाव भी बढ़ गया। जिससे पुल कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया। पुल पर लगी लोहे की पाइप भी कई जगहों से टूटकर बह गईं है। जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। जिसके कारण साफ सफाई और मरम्मर के चलते लोगों की परेशानी और बढ़ गईं।