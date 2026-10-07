दिन में सन्नाटा और रात होते ही ट्रकों की आवाजाही, बम्हनीडीह के सोठी गांव में अवैध रेत परिवहन को लेकर मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर-चांपा : ग्राम सोठी में अवैध रेत भंडारण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी कारोबार पूरी तरह थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन द्वारा पूर्व में करीब 450 घनमीटर रेत जब्त करने और अवैध परिवहन में लगे ट्रैक्टर पर कार्रवाई किए जाने के बावजूद ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में फिर से रेत के अवैध भंडारण और परिवहन का आरोप लगाया है।

ग्रामीणों का कहना है कि दिन में कार्रवाई के बाद गतिविधियां थमी नजर आती हैं, लेकिन रात होते ही रेत से भरे वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाती है। ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोठी में बाबूलाल के बड़े बाउंड्रीवाल के भीतर रात के समय रेत का भंडारण किए जाने की बात सामने आ रही है।