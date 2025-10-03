मेरी खबरें
    ससुर पर दामाद ने रॉड से किया जानलेवा हमला, बेटी चिल्लाई तो भागे आरोपी, केस दर्ज

    CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोर्ट से लौटते समय ससुर के ऊपर दामाद ने जानलेवा हमला कर दिया। वारदात पिसौद गांव में शराब भट्टी के पास हुई, जहां महिला का पति पीछा करते हुए पहुंचा और रॉड से ससुर के सिर और छाती पर कई वार कर दिए। घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 10:01:40 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 10:01:40 PM (IST)
    नईदुनिया न्यूज, जांजगीर चांपा। कोर्ट से लौटते समय पिसौद शराब भट्टी के पास घात लगाकर ससुर के ऊपर दामाद ने जानलेवा हमला कर दिया। वारदात पिसौद गांव में शराब भट्टी के पास हुई, जहां महिला का पति पीछा करते हुए पहुंचा और राड से ससुर के सिर और छाती पर कई वार कर दिए। घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार, दीपमाला राठौर निवासी सिउड़, थाना नवागढ़ ने कोतवाली जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 29 सितंबर को वह अपने पिता सीताराम राठौर और डेढ़ साल की बच्ची के साथ कटघोरा न्यायालय में अपने पति देवेंद्र राठौर के खिलाफ चल रहे एक मुकदमे में पेशी के लिए गई थी। कोर्ट की कार्रवाई के बाद तीनों ट्रेन से चांपा स्टेशन पहुंचे। स्टेशन के बाहर देवेंद्र राठौर और उसका साथी विवेक चौहान पहले से मौजूद थे।

    दीपमाला ने बताया कि वह अपने पिता की बाइक में बैठकर घर लौट रही थी, तभी देवेंद्र और विवेक बाइक से उनका पीछा करने लगे। जैसे ही वे ग्राम पिसौद शराब भट्टी मेन रोड के पास पहुंचे, अचानक देवेंद्र ने राड निकालकर उसके पिता के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वे गिर पड़े और बेहोश हो गए। इसके बाद देवेंद्र ने उनके सीने पर भी रॉड से कई वार किए। यह सब देखकर दीपमाला चिल्लाई और आसपास के लोगों को बुलाने लगी, जिस पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

    दीपमाला ने तुरंत अपने भाई अतुल राठौर को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचे और घायल पिता को कार से जिला अस्पताल जांजगीर ले जाया गया, घायल की हालत अब स्थिर है।

    ससुराल पक्ष के खिलाफ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट

    दीपमाला की शादी वर्ष 2023 में देवेंद्र राठौर से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। आठ माह पूर्व उसने दीपका थाने में अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी पेशी चल रही है।

    इससे बौखलाए पति ने अब ससुर पर प्राण घातक हमला कर दिया है। फिलहाल, कोतवाली पुलिस जांजगीर ने दीपमाला की शिकायत पर आरोपी देवेंद्र राठौर और विवेक चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

