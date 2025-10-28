CG Accident: अनियंत्रित होकर नहर में गिरी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, दो की मौत; चार घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर चांपा। सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोता गांव के पास रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो में कुल छह लोग सवार थे, जो कोरबा से एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर ग्राम कुसमूल लौट रहे थे। रात करीब 11 से 12 बजे के बीच जब वाहन पोता गांव स्थित शराब भट्ठी के समीप पहुंचा, तभी अचानक चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया और स्कॉर्पियो सीधे नहर में जा गिरी।