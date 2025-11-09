मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Crime: आंख बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है बोला और रेत दिया छात्र का गला; दो गिरफ्तार

    जांजगीर-चांपा के हसौद गांव में एक चौंकाने वाला मामला समाने आया है। गांव के दो युवकों ने स्कूल से लौट रहे एक 6वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।

    By komal Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 10:23:03 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 10:29:34 AM (IST)
    CG Crime: आंख बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है बोला और रेत दिया छात्र का गला; दो गिरफ्तार
    छात्र के गले पर चाकू से हमला (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. स्कूल से लौटते वक्त छात्र पर चाकू से हमला
    2. छात्र के गले और हाथ में आई गंभीर चोट
    3. मां की शिकायत पर गांव के 2 युवक गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, हसौद : जांजगीर-चांपा के ग्राम हसौद में शनिवार को एक छात्र पर चाकू से हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल छात्र सरस्वती शिशु मंदिर हसौद में कक्षा 6वीं में पढ़ता है। पुलिस ने छात्र पर हमला करने वाले गांव के ही दो युवकों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है।

    जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब 11:45 बजे छुटटी होने के बाद शाहिल कुमार रोज की तरह स्कूल से साइकिल पर घर लौट रहा था। रास्ते में नकटा पार तालाब के पास गांव के ही दो युवक गोकुल साहू और बादल सागर उससे मिले। गोकुल ने उसे रोककर कहा कि “आंख बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है” जैसे ही छात्र ने आंख बंद की, गोकुल ने अचानक चाकू से उसके गले और हाथ की उंगलियों पर हमला कर दिया।


    लोगों ने घायल को पहुंचाया घर

    इसी दौरान बादल सागर ने भी उसके साथ हाथ-मुक्का से मारपीट की। अचानक हुए इस हमले से छात्र बुरी तरह घायल हो गया और उसके गले से खून बहने लगा। घटना स्थल से गुजर रहे ग्राम के ही यशवंत पटेल ने घायल छात्र को देखकर तत्काल उसके घर पहुंचाया। परिजनों को जानकारी मिलते ही मां अपने बेटे को लेकर तत्काल थाना हसौद पहुंचीं और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बच्चे को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज किया गया।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के नाम पर 2 लोगों से 35 लाख की ठगी, ज्वाइनिंग के फर्जी लेटर से हुआ खुलासा

    आरोपी युवक गिरफ्तार

    हसौद पुलिस ने छात्र की मां की शिकायत पर आरोपी गोकुल साहू और बादल सागर के खिलाफ धारा 307, 323, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। इस घटना से ग्राम में भय और आक्रोश का माहौल है।

    छात्र पर हमला करने वाले गांव के ही दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद किस वजह से हमला किया गया है उसका पता चल पाएगा।

    -राजेश पटेल, थाना प्रभारी, हसौद

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.