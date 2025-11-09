CG Crime: आंख बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है बोला और रेत दिया छात्र का गला; दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, हसौद : जांजगीर-चांपा के ग्राम हसौद में शनिवार को एक छात्र पर चाकू से हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल छात्र सरस्वती शिशु मंदिर हसौद में कक्षा 6वीं में पढ़ता है। पुलिस ने छात्र पर हमला करने वाले गांव के ही दो युवकों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है।
जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब 11:45 बजे छुटटी होने के बाद शाहिल कुमार रोज की तरह स्कूल से साइकिल पर घर लौट रहा था। रास्ते में नकटा पार तालाब के पास गांव के ही दो युवक गोकुल साहू और बादल सागर उससे मिले। गोकुल ने उसे रोककर कहा कि “आंख बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है” जैसे ही छात्र ने आंख बंद की, गोकुल ने अचानक चाकू से उसके गले और हाथ की उंगलियों पर हमला कर दिया।
इसी दौरान बादल सागर ने भी उसके साथ हाथ-मुक्का से मारपीट की। अचानक हुए इस हमले से छात्र बुरी तरह घायल हो गया और उसके गले से खून बहने लगा। घटना स्थल से गुजर रहे ग्राम के ही यशवंत पटेल ने घायल छात्र को देखकर तत्काल उसके घर पहुंचाया। परिजनों को जानकारी मिलते ही मां अपने बेटे को लेकर तत्काल थाना हसौद पहुंचीं और पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बच्चे को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज किया गया।
हसौद पुलिस ने छात्र की मां की शिकायत पर आरोपी गोकुल साहू और बादल सागर के खिलाफ धारा 307, 323, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। इस घटना से ग्राम में भय और आक्रोश का माहौल है।
छात्र पर हमला करने वाले गांव के ही दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद किस वजह से हमला किया गया है उसका पता चल पाएगा।
-राजेश पटेल, थाना प्रभारी, हसौद