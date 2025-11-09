CG Crime: आंख बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है बोला और रेत दिया छात्र का गला; दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, हसौद : जांजगीर-चांपा के ग्राम हसौद में शनिवार को एक छात्र पर चाकू से हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घायल छात्र सरस्वती शिशु मंदिर हसौद में कक्षा 6वीं में पढ़ता है। पुलिस ने छात्र पर हमला करने वाले गांव के ही दो युवकों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब 11:45 बजे छुटटी होने के बाद शाहिल कुमार रोज की तरह स्कूल से साइकिल पर घर लौट रहा था। रास्ते में नकटा पार तालाब के पास गांव के ही दो युवक गोकुल साहू और बादल सागर उससे मिले। गोकुल ने उसे रोककर कहा कि “आंख बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है” जैसे ही छात्र ने आंख बंद की, गोकुल ने अचानक चाकू से उसके गले और हाथ की उंगलियों पर हमला कर दिया।