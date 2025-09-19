CG News: शराब के नशे में स्कूल आने वाला शिक्षक सस्पेंड, शिक्षा विभाग से मिले नोटिस का नहीं दिया था जवाब

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर-चांपा। शासकीय प्राथमिक शाला रीवाडीह में पदस्थ शिक्षक अंब्रोस खलखो (सहायक शिक्षक एलबी) को शराब के नशे में स्कूल आने और विद्यार्थियों और ग्रामीणों से दुर्व्यवहार करने के मामले में डीईओ ने निलंबित किया है।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बम्हनीडीह द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अंब्रोस खलखों 27 और 28 अगस्त को बिना सूचना शाला से अनुपस्थित रहे। इसके बाद 29 अगस्त को भी वे बिना अनुमति के दोपहर 12 से 4 बजे तक विद्यालय से गायब रहे और नशे की हालत में स्कूल पहुंचे। इसी तरह 12 सितंबर को ग्राम पंचायत पोड़ीशंकर के आश्रित मोहल्ला प्राथमिक शाला रीवाडीह में शराब के नशे में पहुंचकर उन्होंने बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार किया।