जांजगीर में अनूठी पहल: मृत्यु भोज की महंगी परंपरा को अलविदा कह ग्रामीणों ने लिया सादगी का संकल्प

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर : समाज में बदलाव की शुरुआत जब अपने घर से होती है, तो वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है। ऐसी ही अनुकरणीय पहल जिले के जोबी गांव में देखने को मिली है। यहां कुर्मी समाज में प्रचलित मृत्यु भोज की महंगी परंपरा और अनावश्यक फिजूलखर्ची को कम करने के लिए ग्रामीणों ने सादगीपूर्ण शोक कार्यक्रम की नई परंपरा शुरू करने का संकल्प लिया है।

इसका उद्देश्य समाज को शिक्षित, संगठित और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस पहल की शुरुआत कुर्मी समाज युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश कश्यप ने अपने ही परिवार से की। नौ नवंबर को आयोजित दशगात्र कार्यक्रम में उन्होंने सादगीपूर्ण भोजन की व्यवस्था रखी और समाज के लोगों से मृत्यु भोज में दिखावे तथा अनावश्यक खर्च से बचने की अपील की।