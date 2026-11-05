तीन घर, तीन जगह, तीन गिरफ्तार: आबकारी विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर : जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर अंकुश लगाने आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को अकलतरा और मुलमुला थाना क्षेत्र के तीन मकानों में दबिश देकर 45 लीटर अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब जब्त की गई। मामले में तीन युवकों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
आबकारी विभाग के अनुसार, चार नवंबर को पहली कार्रवाई अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटमीसोनार स्थित सबरिया डेरा में की गई। यहां कृष्णा गोंड़ (21 वर्ष), पिता भुजबल गोंड़ के रिहायशी मकान से 20 लीटर अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद की गई।
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इसी दिन दूसरी कार्रवाई कोटमीसोनार के वार्ड क्रमांक 18 में की गई। यहां राजकुमार गोंड़ (21 वर्ष), पिता भरत गोंड़ के मकान से 18 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया। वहीं तीसरी कार्रवाई मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम पकरिया में की गई।
यहां संगीत कुमार (26 वर्ष), पिता मनीराम, के रिहायशी मकान से सात लीटर अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद हुई। उसके खिलाफ भी आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।