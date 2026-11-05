तीन घर, तीन जगह, तीन गिरफ्तार: आबकारी विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जांजगीर : जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर अंकुश लगाने आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को अकलतरा और मुलमुला थाना क्षेत्र के तीन मकानों में दबिश देकर 45 लीटर अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब जब्त की गई। मामले में तीन युवकों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

आबकारी विभाग के अनुसार, चार नवंबर को पहली कार्रवाई अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटमीसोनार स्थित सबरिया डेरा में की गई। यहां कृष्णा गोंड़ (21 वर्ष), पिता भुजबल गोंड़ के रिहायशी मकान से 20 लीटर अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद की गई।