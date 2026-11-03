जांजगीर में डिजिटल अरेस्ट CBI अफसर बनकर बुजुर्ग से ठगे 32 लाख, इंदौर से दो गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर : डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 32 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में जांजगीर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मामले में पुलिस ने इंदौर (मध्यप्रदेश) से दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में सौम्य जैसवार (21) प्रजापत नगर, इंदौर और देवराज अमकरे (24) गुरु शंकर नगर, इंदौर शामिल हैं। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन, बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य सामग्री जब्त की है। इस मामले में इससे पहले पंजाब से एक आरोपित की गिरफ्तारी हो चुकी है।

पुलिस के अनुसार, जांजगीर निवासी तुषारकर देवांगन ने साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपितों ने पहले टेलीकॉम अथारिटी का अधिकारी बनकर फोन किया और बताया कि प्रार्थी का मोबाइल नंबर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस्तेमाल किया गया है। साथ ही मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज होने की बात कही।

इसके बाद सीबीआई अधिकारी बनकर फोन किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डिजिटल अरेस्ट करने का भय दिखाया गया। प्रार्थी बुजुर्ग होने के कारण आरोपितों की बातों से डर गए। ठगों ने 24 घंटे से अधिक समय तक अलग-अलग मोबाइल नंबरों से पुलिस, सीबीआई और टेलीकाम अथारिटी का अधिकारी बनकर उनसे संपर्क किया। इस दौरान पुलिस से सेटिंग कराने और मामले से बचाने का झांसा देकर 32 लाख रुपये ठग लिए। कुछ दिनों बाद सभी मोबाइल नंबर बंद हो गए। इसके बाद प्रार्थी को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने परिजनों को जानकारी देकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले में धारा 318(4), 3(5) बीएनएस एवं 66डी आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।