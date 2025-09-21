रिश्ते हुए तार-तार! युवक ने की बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने रिमांड पर भेजा

नईदुनिया न्यूज, जांजगीर-चांपा। नैला भाठापारा में रविवार सुबह आपसी विवाद के चलते छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। नैला चौकी पुलिस ने घटना के चंद घंटे के भीतर ही आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक मुकेश सूर्यवंशी (25 वर्ष) निवासी नैला भाठापारा का अपने छोटे भाई जितेश सूर्यवंशी उर्फ भन्नी (19 वर्ष) से विवाद हो गया था।

विवाद के दौरान जितेश ने गुस्से में आकर अपने बड़े भाई से कहा कि ‘‘तुम यहां से चले जाओ नहीं तो जान से मार दूंगा’’ और फिर धारदार चाकू से गले पर वार कर दिया। हमले में मुकेश गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।