    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 10:15:26 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 10:15:26 PM (IST)
    रिश्ते हुए तार-तार! युवक ने की बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने रिमांड पर भेजा
    युवक ने की बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या

    नईदुनिया न्यूज, जांजगीर-चांपा। नैला भाठापारा में रविवार सुबह आपसी विवाद के चलते छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। नैला चौकी पुलिस ने घटना के चंद घंटे के भीतर ही आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतक मुकेश सूर्यवंशी (25 वर्ष) निवासी नैला भाठापारा का अपने छोटे भाई जितेश सूर्यवंशी उर्फ भन्नी (19 वर्ष) से विवाद हो गया था।

    विवाद के दौरान जितेश ने गुस्से में आकर अपने बड़े भाई से कहा कि ‘‘तुम यहां से चले जाओ नहीं तो जान से मार दूंगा’’ और फिर धारदार चाकू से गले पर वार कर दिया। हमले में मुकेश गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

    सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। हत्या जैसे गंभीर प्रकरण को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय के निर्देश पर एफएसएल टीम के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की गई। नैला चौकी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपित को पकड़ लिया।

    पूछताछ में आरोपित जितेश सूर्यवंशी ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके बाद उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त धारदार चाकू जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

