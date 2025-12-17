खाकी के नाम पर धोखा! कलेक्टर ऑफिस में मिला 'फर्जी' जवान, महिला को लगाया दो लाख रुपये का चूना

नईदुनिया न्यूज, जशपुरनगर। सशस्त्र पुलिस बल का फर्जी जवान बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले मे पुलिस ने आरोपित को बिलासपुर जिले के कोटा से गिरफ्तार किया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले के सोनक्यारी चौकी क्षेत्र के झरगांव निवासी सीमा बाई (29) ने कोतवाली मे दर्ज कराए गए शिकायत में बताया था कि 28 अगस्त को वह अपने काम के सिलसिले में कलेक्टर कार्यालय आई हुई थी।
इसी दौरान उसकी मुलाकात पुलिस की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति से हुआ। उसने अपना नाम पुन्नीलाल अनंत बताते हुए स्वयं को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का जवान बताया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपित ने स्वयं का उच्चाधिकारियों तक पहुंच होने का झांसा देते हुए सरकारी नौकरी लगवा देने का दावा किया। पीड़िता के अनुसार पुलिस की वर्दी देखकर वह आरोपित के झांसे मे आ गई और उसने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। कुछ दिनों बाद शातिर ठग ने पीड़िता को कॉल करके बताया कि उसने मत्स्य विभाग मे नौकरी की बात कर ली है।
नौकरी लगवाने के लिए उसने 4 लाख की मांग की। कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगवाने का दावा करते हुए आरोपित ने पीड़िता से उसकी भतीजी का जाति, निवास प्रमाण पत्र, अंक सूची के साथ 2 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद पीड़िता को पता चला कि पुन्नीलाल नाम का कोई पुलिस वाला नहीं है। इस उसे ठगी होने का अहसास हुआ और पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई।
मामले मे कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 318 (2),318 (4) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित की तलाश मे जुट गई। टेक्निकल टीम की मदद से पुलिस को आरोपित का लोकेशन उसके गृह ग्राम बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के दर्रीक़ापा मे मिला। पुलिस की टीम ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।