खाकी के नाम पर धोखा! कलेक्टर ऑफिस में मिला 'फर्जी' जवान, महिला को लगाया दो लाख रुपये का चूना

नईदुनिया न्यूज, जशपुरनगर। सशस्त्र पुलिस बल का फर्जी जवान बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले मे पुलिस ने आरोपित को बिलासपुर जिले के कोटा से गिरफ्तार किया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिले के सोनक्यारी चौकी क्षेत्र के झरगांव निवासी सीमा बाई (29) ने कोतवाली मे दर्ज कराए गए शिकायत में बताया था कि 28 अगस्त को वह अपने काम के सिलसिले में कलेक्टर कार्यालय आई हुई थी।

इसी दौरान उसकी मुलाकात पुलिस की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति से हुआ। उसने अपना नाम पुन्नीलाल अनंत बताते हुए स्वयं को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का जवान बताया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपित ने स्वयं का उच्चाधिकारियों तक पहुंच होने का झांसा देते हुए सरकारी नौकरी लगवा देने का दावा किया। पीड़िता के अनुसार पुलिस की वर्दी देखकर वह आरोपित के झांसे मे आ गई और उसने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। कुछ दिनों बाद शातिर ठग ने पीड़िता को कॉल करके बताया कि उसने मत्स्य विभाग मे नौकरी की बात कर ली है।