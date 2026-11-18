नईदुनिया प्रतिनिधि, कोतबा: नगर पंचायत कोतबा स्थित शासकीय प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। मंगलवार 17 नवंबर की आधी रात करीब 12 बजे कुछ अज्ञात बाहरी युवक छात्रावास परिसर में घुस आए और कमरों के दरवाजे व खिड़कियां खटखटाकर छात्राओं को डराने-धमकाने का प्रयास किया। इस घटना के बाद से छात्रावास में रह रही बालिकाएं काफी भयभीत हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रावास अधीक्षिका ने पुलिस चौकी कोतबा में लिखित आवेदन देकर रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित इस छात्रावास की स्वीकृत क्षमता मात्र 50 सीटों की है, लेकिन वर्तमान में यहां 82 बालिकाएं रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में बालिकाओं के निवास के बावजूद भवन की बाहरी सुरक्षा में भारी लापरवाही देखी जा रही है।

मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर सुरक्षा के लिहाज से लगाई जाने वाली जाली और कंटीले तार (फेंसिंग) टूटे हुए और खुले पड़े हैं। गेट के पास लगे पिलर पर केवल खुले सरिये निकले हुए हैं। इसके अतिरिक्त, पूरे छात्रावास परिसर में निगरानी के लिए एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, जिसके कारण रात के अंधेरे में घुसने वाले अज्ञात बदमाशों की पहचान और निगरानी नहीं हो पा रही है और उनके हौसले बुलंद हैं। इसी लचर व्यवस्था का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व आसानी से दीवार फांदकर परिसर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। यह भी पढ़ें- छठ पर सीएम साय का तोहफा, कुनकुरी का 15.50 करोड़ से होगा कायाकल्प; तालाबों की बदलेगी तस्वीर आधी रात दरवाजा-खिड़की खटखटाने से डरी छात्राएं छात्रावास अधीक्षिका द्वारा चौकी प्रभारी को सौंपे गए आवेदन के अनुसार 17 नवंबर की रात लगभग 12 बजे बाहरी लड़कों ने परिसर में घुसकर छात्राओं के कमरों के दरवाजे और खिड़कियां खटखटाईं और उन्हें खोलने के लिए आवाजें लगाईं। अचानक हुई इस हरकत से सो रही छात्राएं जाग गईं और डर के मारे सहम गईं।