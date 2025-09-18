'सब छीनना चाहते थे मेरी प्रेमिका को, आज मैंने...' फेसबुक पर लिखी यह बात, फिर मिली लव कपल की लाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: जिले के तुमला थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े का शव गोठान में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इंटरनेट मिडिया फेसबुक पर अपनी प्रेमिका के छीन जाने की आशंका जताते हुए युवक ने लगातार दो-तीन पोस्ट किये। एक पोस्ट में प्रेमी ने अपनी जान देने की बात भी कही है। इस पोस्ट के कुछ ही घंटे के बाद एक गोठान में प्रेमी-प्रेमिका का शव मिला। पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है।

घटना जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र में माटीपहाड़ छर्रा गांव की है। थाना प्रभारी कोमल नेताम ने बताया कि घटना की सूचना पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो लड़के का शव पेड़ पर लटका हुआ था। युवती का शव वहीं पर नीचे पड़ा हुआ था। मामले में पंचनामा की कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।