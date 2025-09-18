मेरी खबरें
    'सब छीनना चाहते थे मेरी प्रेमिका को, आज मैंने...' फेसबुक पर लिखी यह बात, फिर मिली लव कपल की लाश

    जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र में एक गोठान में प्रेमी जोड़े का शव मिला है। मौत से कुछ समय पहले युवक ने युवती के साथ की एक फोटो फेसबुक पर पोस्ट की है। जिसमें उसने लिखा है कि, हम दोनों की प्रेम कहानी यहीं तक रहेगी। पुलिस मामले की हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है।

    By RAVINDRA KUMAR THAWAIT
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 10:10:36 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 10:16:33 AM (IST)
    'सब छीनना चाहते थे मेरी प्रेमिका को, आज मैंने...' फेसबुक पर लिखी यह बात, फिर मिली लव कपल की लाश
    संदिग्ध हालत में मिली प्रेमी जोड़े की लाश

    HighLights

    1. गोठान में संदिग्ध हालत में मिला प्रेमी-प्रेमिका का शव
    2. युवक ने युवती के साथ फेसबुक पर फोटो डालकर लिखा
    3. युवक ने फेसबुक पर एक पोस्ट में 'मेरी मौत होगी आज' लिखा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: जिले के तुमला थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े का शव गोठान में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इंटरनेट मिडिया फेसबुक पर अपनी प्रेमिका के छीन जाने की आशंका जताते हुए युवक ने लगातार दो-तीन पोस्ट किये। एक पोस्ट में प्रेमी ने अपनी जान देने की बात भी कही है। इस पोस्ट के कुछ ही घंटे के बाद एक गोठान में प्रेमी-प्रेमिका का शव मिला। पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है।

    घटना जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र में माटीपहाड़ छर्रा गांव की है। थाना प्रभारी कोमल नेताम ने बताया कि घटना की सूचना पर जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो लड़के का शव पेड़ पर लटका हुआ था। युवती का शव वहीं पर नीचे पड़ा हुआ था। मामले में पंचनामा की कार्रवाई कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    सोशल मीडिया पर डाली कई तस्वीरें

    टीआई नेताम ने बताया कि मृतक की पहचान कांसाबेल थाना क्षेत्र के टांगरगांव के निवासी चुरामनी साय पैंकरा के रूप में हुई है। वहीं मृतिका तुमला थाना क्षेत्र की रहवासी बताई जा रही है। इस प्रेमी जोड़े ने अपने अपने इंटरनेट मिडिया एकाउन्ट में अपने प्रेम का इजहार करते हुए कई पोस्ट किये हैं।

    आखिरी पोस्ट में लिखी यह बात

    आखिरी कुछ पोस्ट में मृतक चूड़ामनी ने अपनी प्रेमिका के छीन जाने की आशंका जताई है। इसके बाद उसने एक पोस्ट में मेरी मौत होगी आज लिखा है। अपने अंतिम पोस्ट में मृतक चूड़ामनी ने लिखा है कि 'सब छीनना चाहते थे मेरी प्रेमिका को, आज मैंने सबसे छीन लिया हम दोनों को' और पोस्ट किया है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद दोनों के आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    -कोमल नेताम, थाना प्रभारी, तुमला

