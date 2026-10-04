खाली बोतलों के नीचे सवा तीन करोड़ का गांजा, 9 महीनों में 2300 किलो गांजा जब्त, ओडिशा UP नेटवर्क जशपुर में पकड़ाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर: छत्तीसगढ़ और ओडिसा के अंर्तराज्यी सीमा पर स्थित लवाकेरा बेरियर में पुलिस ने 600 किलो गांज की खेप के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने खाली बोतलों के नीचे गांजा को छिपाया हुआ था।

दो दिन पूर्व शुक्रवार को जशपुर पुलिस ने इसी बेरियर में 440 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया था। कुनकुरी के पत्रकारवार्ता में एसएसपी डा लाल उमेद सिंह ने बताया कि आईजी दीपक झा के निर्देश पर छत्तीसगढ़ और ओडिसा के अंर्तराज्यी बेरियर में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स की संयुक्त टीम वाहनों की जांच में जुटी हुई थी।

जांच के दौरान पुलिस ने ओडिसा की ओर से आ रही ट्रक क्रमांक यूपी 47 एटी 9839 को जांच के लिए रोक। पूछने पर ट्रक चालक ने वाहन में पुराने खाली बोतल लोड होना बताया। पुलिस के जवानों ने जब खाली बोतलों को हटा कर,तलाशी ली तो गांजा का बड़ा जखीरा सामने आया। गाांजा 20 बोरियों में टेप से बंधे हुए 597 पैंकेट में भर कर रखा गया था। जब्त गांजा की तौल कराने पर यह 600 किलो 380 ग्राम हुआ। पुलिस के अनुसार अंर्तराज्यी बाजार में जब्त गांजा की कीमत लगभग सवा तीन करोड़ रूपये है। पकड़े गए ट्रक चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के बहराई जिले के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र अंर्तगत बेरिया खलीलपुर निवासी विनोद गुप्ता 42 वर्ष के रूप में हुई है।