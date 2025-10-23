CG News: सालों की बचत से किसान ने खरीदी स्कूटी, 40 हजार सिक्कों से किया पेमेंट तो हैरान रह गया शो-रूम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। दो पहिया की सवारी का सपना पूरा करने के लिए एक किसान बीते कई सालों से एक-एक पैसा जोड़ रहे थे। सोमवार 20 अक्टूबर को को दीपावली के एक दिन किसान अपने बेटी के साथ एक बोरी में सिक्के भर कर शो रूम पहुंच गया। उसने एक स्कूटी पसंद की और सिक्कों से भरी बोरी शो रूम के संचालक को थमा दिया।
पहले तो एक साथ इतने सारे सिक्के देख कर संचालक आनंद गुप्ता हतप्रभ रह गए। फिर उन्होनें अपने सहकर्मियों से सिक्कों की गिनती करा कर, स्कूटी डिलवरी की सारी कार्रवाई पूरी कर स्कूटी की चाबी सौपी। अपने सपने का पूरा होते देख किसान की आंखों से आंसू छलक पड़े।
शहर के शांति भवन चर्च के पास स्थित होंडा शो रूम के संचालक आनंद गुप्ता ने बताया कि जिले के मनोरा ब्लाक के केसरा गांव के रहवासी किसान बजरंग भगत (50 वर्ष) अपनी बेटी चंपा भगत (22 वर्ष) के साथ एक्टिवा लेने के लिए उनके शो रूम में आए थे।
बजरंग भगत के हाथों में एक प्लास्टिक की बोरी थी। शो रूम के अंदर आ कर चंपा भगत ने एक स्कूटी खरीदने की इच्छा जताई। दीपावली का त्यौहार होने के कारण शो रूम में भीड़-भाड़ थी। शो रूम के कर्मचारियों ने बजरंग भगत और चंपा को स्कूटी दिखाई। चंपा ने एक स्कूटी पसंद किया।
जब पेमेंट की बात आई तो बजरंग भगत ने हाथ में पकड़े हुए बोरे को थमा दिया। कर्मचारियों ने जब उस बोरे में झांक कर देखा तो वह सिक्कों से भरा हुआ था। शो रूम के कर्मचारियों ने उन्हें मामले की जानकारी दी।
बजरंग भगत ने उन्हें बताया कि उसकी आमदनी कम होने की वजह से उसने दस रूपये के एक-एक सिक्के जोड़ कर 40,000 के सिक्के जमा किए थे। इसके साथ ही किसान ने स्कूटी की शेष कीमत नगदी में चुकाई। आनंद गुप्ता ने बताया कि उन्हें किसान से सिक्के लेने में कोई परेशानी नहीं थी।
सिर्फ सिक्कों की किसान के सामने गिनती कराई और पेपर तैयार करा कर वाहन की चाबी किसान और उनकी बेटी को सौंप दी गई।
कार्ड स्क्रेच कर जीता इनाम - किसान बजरंग राम भगत के लिए दीवाली सालों पुराने सपने को पूरा करने के साथ ही भाग्यशाली भी साबित हुआ। संचालक ने बताया कि कंपनी की योजना के अनुसार स्कूटी के साथ बजरंग को एक स्क्रेच कार्ड भी दिया गया। इस स्क्रेच कार्ड में उन्होनें एक मिक्सर ग्राइंडर जीता। स्कूटी के साथ मिक्सी पा कर किसान की खुशी दोगुनी हो गई।