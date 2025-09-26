Chhattisgarh HC ने खुलवाया स्कूल का ताला, 2023 विधानसभा चुनाव में इस विवाद के बाद से था बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि,जशपुर नगरः शहर के डोड़काचौरा में संचालित शासकीय जवाहर लाल नेहरू आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बीते लगभग दो साल से लगे ताले को हाई कोर्ट ने खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन से कहा है कि स्कूल भवन के आधे हिस्से को प्रबंधन को सौंप दिया जाए।

2023 में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना इसी स्कूल में की गई थी। घोषित परिणाम को पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इसके बाद से ईवीएम को इस स्कूल भवन में सुरक्षित रखते हुए ताला लगा दिया गया था। इससे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

इस खबर को नईदुनिया ने 30 जुलाई के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर पर जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट में बच्चों को हो रही परेशानी की ओर उच्च न्यायलय का ध्यान आकर्षित कराया था। इस समाचार को संज्ञान में लेते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विश्वास राव मस्के ने हाईकोर्ट बिलासपुर उपस्थित हो कर ईवीएम स्ट्रांग रूम को ईट की दीवार से सुरक्षित कर स्कूल के शेष हिस्से को खोलने के लिए आवेदन दिया था। इस पर न्यायालय ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अनुमति प्रदान कर दी है। उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अभ्यर्थियों की उपस्थिति में स्कूल में निर्मित ईवीएम स्ट्रांग रूम के हिस्से को दीवार बना कर पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। शेष हिस्से में पहले की तरह स्कूल का संचालन किया जाएगा।