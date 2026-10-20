जशपुर के कांसाबेल में पौने 6 करोड़ से महादेवमुड़ा एनीकट का निर्माण जारी, 150 हेक्टेयर कृषि भूमि को मिलेगा सिंचाई लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि,जशपुरनगरः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है। इसी कड़ी में कांसाबेल क्षेत्र में 5 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से महादेवमुड़ा एनीकट कम काजवे का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है।

इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और लगभग 150 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। महादेवमुड़ा एनीकट कम काजवे का निर्माण क्षेत्र में जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से जल संग्रहण को बढ़ावा मिलने के साथ उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इससे कृषि कार्यों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने और किसानों को सिंचाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।