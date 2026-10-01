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जशपुर में अंधविश्वास का खूनी खेल... जादू-टोने के शक में रंजिश, पड़ोसी ने बुजुर्ग पर चढ़ाई बोलेरो

जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम डाहीडांड में अंधविश्वास और टोनही के संदेह में एक 68 वर्षीय बुजुर्ग जोयोराम की बोलेरो से कुचलकर हत्या कर दी ग...और पढ़ें

By RAVINDRA KUMAR THAWAITEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 07:11:21 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 07:11:21 PM (IST)
जशपुर में अंधविश्वास का खूनी खेल... जादू-टोने के शक में रंजिश, पड़ोसी ने बुजुर्ग पर चढ़ाई बोलेरो

HighLights

  1. पत्नी को टोनही कहने के विवाद में बुजुर्ग को बोलेरो से कुचला।
  2. जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र के डाहीडांड में घटी दर्दनाक घटना।
  3. एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बीएनएस 103 में आरोपी को किया गिरफ्तार।

नईदुनिया प्रतिनिधि,जशपुरनगरः पत्नी को टोनही कह कर प्रताड़ित करने से भड़के ग्रामीण ने पड़ोस में रहने वाले 68 वर्ष के बुजुर्ग जोयो राम को बोलेरो से कुचल कर मार दिया। मृतक के स्वजन लगातार बीमार पड़ रहे थे। इसको लेकर वह ग्रामीण की पत्नी पर जादू टोना का आरोप लगाते हुए उसे टोनही कहता था। घटना के बाद से आरोपित फरार है। बगीचा थाना क्षेत्र के डाहीडांड में हुई घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है।

जानकारी के अनुसार 68 वर्षीय जोयोराम मंगलवार की शाम को घर से गांव के आखिरी छोर में स्थित मक्के की खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान आरोपित तेजी से अपना बोलेरो चलाते हुए आया और बुजुर्ग को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई ।


मौके पर मची अफरी तफरी का फायदा उठाते हुए आरोपित बोलेरो समेत घटना स्थल से फरार हो गया। मृत बुजुर्ग के स्वजनों का आरोप है कि आरोपित के घर में आए दिन कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है। इस पर वह मृत बुजुर्ग की पत्नी पर टोनही होने का संदेह करता था। इस बात को लेकर मृतक के साथ उसका कई बार विवाद हो चुका था। इसी कारण आरोपित ने जानबूझ कर बुजुर्ग की कुचल कर हत्या की है। एसएसपी डा लाल उमेद सिंह ने बताया कि आरोपित के विरूद्व बीएनएस की धारा 103 के अंर्तगत हत्या का अपराध कायम कर,गिरफ्तार कर लिया गया है।

बीते साल हत्या की हुई थी 58 मामले -

वर्ष 2025 में हत्या के कुल 58 प्रकरण दर्ज हुए थे। जिसमें गिरफ्तार प्रकरण 53 में 66 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस विभाग के आकड़ों के अनुसार इनमें से 32 मामले पारिवारिक विवाद से जुड़े हुए थे। इनमें टोनही,जादू टोना के साथ संपत्ति विवाद,शराब के नशे में होने वाले विवाद शामिल है। टोनही के संदेह में जिले में हुए चर्चित मामलों में मार्च 2023 कांसाबेल थाना क्षेत्र के सूजीबहार और नवंबर 2023 में नारायणपुर थाना क्षेत्र के बोड़ालता गांव में एक महिला की हत्या का मामला शामिल है।

‘मामले में आरोपित के विरूद्व बीएनएस की धारा 103 के अंर्तगत अपराध दर्ज कर,गिरफ्तार कर लिया गया है।’ डा लाल उमेद सिंह,एसएसपी,जशपुर।