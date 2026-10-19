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जशपुर में डायल-112 वाहन पर हमला, हथियार लहराकर दहशत फैलाने की सूचना पर पहुंची टीम पर दाउली से हमला, आरक्षक घायल

जशपुर के लोदाम थाना क्षेत्र के मंडी बैरियर में हथियार लहराकर दहशत फैलाने की सूचना पर पहुंची डायल-112 टीम पर आरोपित योगेश कुमार भगत ने दाउली से हमला कर...और पढ़ें

By RAVINDRA KUMAR THAWAITEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 07:31:45 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 07:31:45 PM (IST)
जशपुर में डायल-112 वाहन पर हमला, हथियार लहराकर दहशत फैलाने की सूचना पर पहुंची टीम पर दाउली से हमला, आरक्षक घायल
प्रतीकात्मक चित्र

HighLights

  1. डायल-112 वाहन पर हमला, आरक्षक घायल।
  2. मंडी बैरियर में हथियार लहराने की सूचना पर गई थी टीम।
  3. शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में एक गिरफ्तार।

नईदुनिया प्रतिनिधि,जशपुरनगरः गांव में हथियार लहरा कर दहशत फैलाएं जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम पर आरोपित ने हमला कर दिया। दौली से किये गए हमले में एक आरक्षक घायल हो गया और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गई।

मामला लोदाम थाना क्षेत्र के मंडी बेरियर का है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है।

डायल-112 वाहन के शीशे टूटे, आरक्षक घायल

लोदाम के थाना प्रभारी कृष्णा साहू ने बताया कि 15 अक्टूबर की रात करीब पौने दो बजे लोदाम मंडी बैरियर के पास एक व्यक्ति के हथियार लहराने की सूचना मिली थी। डायल-112 टीम मौके पर पहुंची तो लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत (30) धारदार दाउली लिए मिला।


पुलिस का आरोप है कि पूछताछ के दौरान विवाद होने पर उसने दाउली से शासकीय वाहन पर हमला किया। इससे वाहन के बाईं ओर के दोनों दरवाजों के शीशे टूट गए और कांच लगने से आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव घायल हो गए। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लोहे की दाउली जब्त की है।

दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तारी

naidunia_imageआरोपित जगदीश सिंह। पुलिस।

दूसरे मामले में 26 वर्षीय युवती ने 17 अक्टूबर को लोदाम थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, दुलदुला थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी जगदेव सिंह (24) ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

युवती ने आरोप लगाया कि गर्भवती होने की जानकारी देने के बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर युवती का बयान लिया और उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया। विवेचना के दौरान मोबाइल फोन और सोनोग्राफी रिपोर्ट जब्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।