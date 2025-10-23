AIIMS भोपाल में शुरू होगा पहला DM इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कोर्स, डॉक्टरों को मॉडर्न तकनीक से दी जाएगी ट्रेनिंग

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एम्स भोपाल जनवरी से मध्य प्रदेश का पहला डीएम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सुपरस्पेशलिटी कोर्स शुरू करने जा रहा है।

इस कोर्स का नेतृत्व प्रो. डॉ. राजेश मलिक (प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, रेडियो-डायग्नोसिस) और प्रो. डॉ. अमन कुमार (अतिरिक्त प्रोफेसर, रेडियो-डायग्नोसिस) कर रहे हैं। यह कोर्स डाक्टरों को न्यूनतम इनवेसिव निदान और चिकित्सीय प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करेगा।

इसका उद्देश्य मरीजों के इलाज को सुरक्षित, तेज और प्रभावी बनाना है, जिससे अस्पताल में रहने की अवधि और इलाज लागत में कमी आएगी।

कोर्स में प्रवेश इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपार्टेंस सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा के माध्यम से होगा। यह डॉक्टरों को एंडोवास्कुलर और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जैसे आधुनिक और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देगा।

एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. डॉ. माधवानन्द कर ने कहा कि इस पहल से प्रदेश के युवा डॉक्टर अपने ही राज्य में विश्वस्तरीय सुपरस्पेशलिटी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही यह प्रदेश के नागरिकों को उन्नत डायग्नोस्टिक और उपचार सेवाएं उपलब्ध कराने में मददगार होगी।