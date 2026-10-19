जशपुर के कांसाबेल में 50 किलो गौमांस के साथ पांच आरोपित गिरफ्तार, सागीभावना गांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि ,जशपुरनगरः जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र के ग्राम सागीभावना में गौवंश के वध और मांस काटने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 50 किलोग्राम गौमांस, लोहे का गड़ासा, प्लास्टिक का थैला और गौवंश के अवशेष बरामद किए हैं। सभी आरोपितों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि सागीभावना के फिलिममुड़ा पहाड़ के नीचे चट्टान के पास एनोस के खेत के नजदीक गौवंश का वध कर मांस काटा जा रहा है। सूचना पर कांसाबेल पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी। वहां से जकरियस तिग्गा को पकड़ा गया। घटनास्थल से गौमांस, गड़ासा, सिर, चार पैर, चमड़ी, पूंछ और मांस काटने में इस्तेमाल लकड़ी का गुटका जब्त किया गया।