सिर्फ ₹1000 के लिए कर दी दोस्त की हत्या, मोबाइल का बकाया नहीं दिया तो उतारा मौत के घाट, जंगल में फेंका शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। पुराने मोबाइल की खरीदी के बकाया 1000 रुपये को लेकर उपजे विवाद को लेकर दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर लाश को जंगल में फेंक दिया था। मामला जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के जुरगुम गांव का है।

थाना प्रभारी विक्रांत कुमार ने बताया कि 23 सितंबर को पुलिस को जुरगुम तुर्रापानी के जंगल में एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना मिली थी। शव पर चोट के निशान दिख रहे थे। चेहरा को जंगली जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिए जाने से उसकी पहचान नहीं हो सकी थी।

चोट के गहरे निशान मिलने से हत्या का संदेह मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर के पीछे चोट के गहरे निशान मिलने से हत्या का संदेह जताया गया था। इस आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए शव की फोटो को मुखबिरों के साथ सोशल मीडिया में वायरल किया। काफी मशक्कत के बाद मृतक की पहचान बगीचा थाना क्षेत्र के बिमड़ा निवासी राजेश दास के रूप में हुई। ₹1000 के बकाया विवाद में हुई हत्या का खुलासा पहचान होने के बाद पुलिस ने मृतक के स्वजनों के साथ उसके जान-पहचान व दोस्तों से पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि एक मोबाइल खरीदी को लेकर मृतक राजेश का कृष्णा यादव उर्फ कैलाश से विवाद चल रहा था।