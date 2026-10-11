छत्तीसगढ़ से झारखंड बूचड़खाने ले जाए जा रहे 65 गोवंश जशपुर में जब्त, चालक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ से झारखंड के बूचड़खानों में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह पर जशपुर पुलिस ने शिकंजा कसा है। बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत खंटाडांड़ में पुलिस ने घेराबंदी और पीछा करते हुए 65 गोवंशों से भरे कंटेनर को पकड़ा है। इस दौरान कंटेनर के आगे चलकर पुलिस की रेकी कर रही एक संदिग्ध कार को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए वाहन चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. लाल उमेद सिंह को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि अंबिकापुर से एक कंटेनर में भारी संख्या में गोवंश भरकर जशपुर के रास्ते झारखंड ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसडीओपी निमितेश सिंह, लोदाम थाना प्रभारी कृष्ण कुमार साहू और उपनिरीक्षक विवेक भगत के नेतृत्व में टीम ने बगीचा के पेटा में सघन नाकाबंदी की। अंबिकापुर की ओर से आ रहे कंटेनर (क्रमांक एनएल 01 एबी 7655) के चालक ने पुलिस को देखकर रास्ता बदल लिया और तेज गति से भागने लगा। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीछा किया और खंटाडांड़ के पास वाहन को घेरकर रोक लिया।